La UCO señala que Armengol acudía a Koldo y le preguntó por vendedores de mascarillas infantiles: "Te lo arreglo"

La UCO ha destapado comunicaciones entre Francina Armengol, entonces presidenta del Govern balear, y Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Según recoge un informe de los investigadores sobre la compra de material sanitario por parte del Govern balear, Armengol acudió en repetidas ocasiones a Koldo para llegar hasta Ábalos y solucionar cuestiones derivadas de la gestión de la pandemia.

Los agentes trasladan al juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, una serie de conversaciones intervenidas que dibujan a Koldo actuando como correa de transmisión, gracias a la influencia que ostentaría debido a su posición como asesor de Ábalos, entre las autoridades de la Administración balear y los intereses de Víctor de Aldama.

Armengol pedía a Koldo que la pusiera con el ministro

Una de las conversaciones clave data del 15 de junio de 2020. Armengol escribió a Koldo por WhatsApp: "Necesito hablar con el ministro. ¿Me puedes ayudar?", a lo que el exasesor respondió: "Llámame por favor". Al día siguiente, Koldo preguntó si había logrado contactar con Ábalos. Armengol explicó que le había enviado un mensaje sin respuesta, aunque sí había hablado con el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. "Ahora te contesta", replicó Koldo, refiriéndose a Ábalos.

Poco después, la expresidenta balear informó de que Saura "lo vio factible", aunque señalaba que "el problema es sanidad". Esa misma tarde, Koldo le envió tres mensajes consecutivos: "Ves", "tarde pero lo tienes" y "mañana te llamo un minuto", a los que Armengol respondió: "Gracias. A ver si lo puede arreglar". Para la UCO, este intercambio evidencia que Armengol logró, gracias a la mediación de Koldo, contactar con Ábalos para solucionar un asunto relacionado con los test PCR en aeropuertos.

El informe también recoge que Koldo filtró a Ángel Víctor Torres la fecha en que se ordenarían los test en aeropuertos, pidiéndole expresamente que no revelara que había sido él quien se la había dado: "Si dices la fecha, van a pensar que soy yo".

"¿Tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?"

Pero las conversaciones no se limitaban a los PCR. La madrugada del 26 de abril de 2020, Armengol contactó con Koldo para preguntarle si conocía algún vendedor de mascarillas infantiles. "Por cierto, ¿tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?", le escribió. La respuesta de Koldo fue inmediata: "Te lo arreglo. Déjame unas horas. Solo faltaría".

Esa misma tarde, Koldo respondió con información concreta sobre mascarillas infantiles, señalando que el plazo de entrega sería de siete días y el coste de 800.000 euros, dependiendo del avión y el transporte. La UCO subraya que una captura de esa conversación fue hallada en el teléfono de Víctor de Aldama, lo que refuerza la tesis de los investigadores sobre su papel central en la trama.

El primer contacto documentado entre Koldo y el Govern balear se remonta al 25 de abril de 2020, cuando el exasesor escribió a Armengol presentándose e indicando que estaba con Ábalos, aunque los agentes no han podido confirmar si la llamada que solicitaba llegó a producirse.