La UCO apunta que una empresa del novio de Ayuso facturó a Quirón por trabajos que no podía realizar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un informe que una de las empresas de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, facturó trabajos al gigante de la sanidad privada Quirón Prevención por trabajos que no tenía la capacidad de hacer.

Se trata de Círculo de Belleza S.L., la empresa a la que González Amador cambió el nombre a Masterman & Whitaker después de comprársela a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, por medio millón de euros en 2020, cuando la sociedad no tenía activos ni cartera de clientes que justificaran ese precio.

Una vez que González Amador la compró, su facturación se disparó pese a que solo "contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría", por lo que cobraba.

Aumento de ingresos de la empresa

La empresa tendría una facturación de cerca de 30.000 euros en 2020, mientras que un año más tarde, cuando el empresario ya era pareja de Ayuso, los ingresos de Masterman ascendieron a 327.300 euros, que procedían en exclusiva de los trabajos que le encargó Quirón Prevención.

La Guardia Civil señala en su informe que la empresa comprada por González Amador poseía tres instrumentos de depilación y un ordenador portátil. No tenía empleados y el último ejercicio facturó menos de 30.000 euros, pese a lo cual el novio de Ayuso pagó medio millón de euros a la mujer del directivo de Quirón Prevención.

La UCO ya planteó en su informe inicial sobre la venta de esta empresa que González Amador podría haber cometido un delito de blanqueo de capitales. El informe fechado el 19 de diciembre plantea al juez Antonio Viejo, que instruye la causa, una serie de diligencias dentro de la pieza separada que investiga la compra de Círculo de Belleza y que atribuye indicios de los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal al novio de la presidenta madrileña.

Declaraciones pendientes

Hasta el momento, el instructor solo ha tomado declaración a González Amador y a Gloria Carrasco, la dueña de la empresa y esposa del directivo de Quirón. Está pendiente la declaración de su marido, Fernando Camino. Los investigadores creen que la compra encubría el pago de una parte de la comisión por una compraventa de mascarillas en la que Camino habría ocultado su participación y que podría haberlo recibido como "soborno".

Según el informe de la Guardia Civil, el hermano de Gloria Carrasco y Camino le vendieron a ella el 40% de la empresa que aún no le pertenecía. Cada participación se compró a un precio de 60,60 euros en septiembre de 2020. El 4 de diciembre de ese mismo año, González Amador compró el 100% de Círculo de Belleza a razón de 1.514,65 euros por cada participación. Los investigadores creen que fue un mecanismo para repartirse la comisión de dos millones de euros por la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid.