El "truco" que enseña Pedro Sánchez en TikTok para ver el eclipse: "Puede marcar la diferencia entre vivirlo o perdértelo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en su cuenta oficial de TikTok en el que ofrece a los ciudadanos consejos para disfrutar del eclipse total de sol que se producirá el próximo 12 de agosto.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha destacado la relevancia histórica de esta cita astronómica, recordando que se trata del primer eclipse de estas características que se podrá ver en nuestro país desde hace más de un siglo.

Para facilitar la observación y evitar imprevistos, Sánchez ha presentado lo que denomina como "una nueva herramienta digital muy sencilla" llamada trío de eclipses. En ella, aparece una cuenta atrás para el esperado día y un listado con las comunidades autónomas donde va a verse mejor.

Según ha explicado en su mensaje, el objetivo de este portal es ayudar a los usuarios a planificar su jornada para que nada les impida disfrutar del evento, resolviendo la duda de dónde ir a verlo.

El presidente ha detallado que basta con entrar en la página web e introducir una ubicación para saber, en cuestión de segundos, si ese punto geográfico contará con buena visibilidad.

En caso de que el lugar elegido no sea el adecuado, el propio sistema se encarga de indicar otra alternativa cercana que sí ofrezca unas condiciones óptimas.

Según Sánchez, este trámite lleva menos de un minuto y puede marcar la diferencia entre vivir el eclipse o perdérselo.

Finalmente, el líder del Ejecutivo ha animado a la población a visitar la dirección trioeclipses.es para elegir de forma correcta su zona de observación.

Antes de concluir su intervención, ha querido lanzar un último recordatorio, pidiendo a los ciudadanos que no se olviden de adquirir las correspondientes gafas protectoras para que el 12 de agosto, "solo tengan que preocuparse de mirar al cielo".

Críticas sobre el TikTok

La publicación de este vídeo ha sido comentada en la tertulia del programa Más de Uno.

Carlos Alsina ha subrayado con ironía la notable antelación con la que el presidente ha lanzado su recomendación, teniendo en cuenta que aún falta más de un mes para el evento astronómico.

Durante su intervención, el locutor ha afirmado que la verdadera intención de Sánchez con este tipo de mensajes es "eclipsar los temas de corrupción para no seguir eclipsándose a él".