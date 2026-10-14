El Tribunal de Cuentas aplica la ley de amnistía y absuelve a los líderes del 'procés' por el delito de malversación

El Tribunal de Cuentas ha absuelto, en aplicación de la Ley de Amnistía, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros 34 exaltos cargos de su Govern encausados por los gastos del procés.

De esta forma, el tribunal perdona un total de 4,3 millones de euros a los acusados por el uso irregular de fondos públicos para la organización del 1-O y la promoción de Cataluña en el exterior.

Además del expresidente catalán, entre los beneficiados por la ley de amnistía se sitúan Oriol Junqueras, Artur Mas y una treintena de independentistas. La responsable de enjuiciar el caso, Elena Hernáez, ha decidido a través de una sentencia notificada este miércoles la absolución al no ver otra salida tras la Ley de Amnistía. Según detalla el auto, "no ha resultado acreditado" que esos gastos del 'procés' se realizaran con fondos públicos provenientes del presupuesto de la Unión Europea.

La justicia europea, a favor del perdón

La consejera ha aplicado la amnistía después de que la justicia europea aclarara que no se habían visto afectados fondos europeos y, por tanto, la ley del olvido no era contraria a la legislación de la Unión.

De esta forma, concluye la resistencia del tribunal a amnistiar la causa. La propia Hernáez acudió a la justicia europea para atrasar la aplicación de la norma. Sin embargo, a ella se ha sumado el Tribunal Supremo, que también mostró oposición a la amnistía.

El Tribunal de Cuentas intentó que Luxemburgo respaldara excluir a los independentistas de la amnistía, pero se encontró con un aval rotundo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma.

Luxemburgo rechazó que los intereses financieros de la Unión se vieran afectados por la "mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional". Por ello, los líderes del 'procés' se ahorrarán tener que devolver casi cinco millones de euros.

Los implicados en la causa

El proceso estudiaba si desde la Generalitat se utilizaron indebidamente un total de 883.695 euros para pagar los gastos del 1-O. Entre los implicados también estaban exconsellers del gobierno de la Generalitat y los funcionarios que intervinieron en los gastos como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Antoni Comin, Lluis Puig y Dolors Bassa.

No obstante, la resolución aún puede ser recurrida ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo por la vía contencioso-administrativa.

Todo hace indicar que la entidad constitucionalista impugnará la aplicación de la Ley de Amnistía, tal y como viene oponiéndose en los últimos dos años.