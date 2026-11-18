El Tribunal de Cuentas ha abierto la puerta a investigar la posible "responsabilidad contable" de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el sueldo que cobró como coordinador de actividades de conservatorios de música entre 2017 y 2025 en la Diputación de Badajoz.

En el auto, el Tribunal de Cuentas rechaza archivar la investigación, como pedía la Diputación Provincial de Badajoz, y eleva las actuaciones a su Sección de Enjuiciamiento para que proponga un delegado instructor de las diligencias a practicar.

Lo hace tras las denuncias del partido Iustitia Europa, PP, Vox y la asociación Hazte Oír, que atribuyeron una posible "responsabilidad contable" a David Sánchez después de que la Audiencia Provincial de Badajoz le condenara a nueve años de inhabilitación por la creación de una plaza en la Diputación pacense que luego le fue adjudicada.

Al respecto, la Diputación de Badajoz presentó alegaciones y documentación y pidió ratificar la solicitud de archivo que había formulado, así como el sobreseimiento de las diligencias preliminares al entender que los hechos no revestían "caracteres de alcance" ni "menoscabo efectivo en los fondos públicos provinciales".

La Fiscalía, por su parte, se mostró a favor del nombramiento de un delegado instructor para practicar una serie de diligencias dirigidas a dirimir la presunta responsabilidad contable del hermano de Sánchez por el cobro del salario.

La resolución del Tribunal de Cuentas

Ahora, en la resolución, el Tribunal de Cuentas recoge jurisprudencia propia para establecer que "solo procede el archivo cuando los hechos no revistan los caracteres de alcance de manera manifiesta, es decir, patente, clara y descubierta, dado que en esta fase no se lleva a cabo investigación alguna de los hechos denunciados, sino que se trata, únicamente, de valorar si tal y como se han descrito pueden dar lugar o no al juicio contable".

"Por tanto, el archivo exige que los hechos no reúnan las características que permiten, en una valoración inicial, apreciar la existencia de un presunto alcance de fondos o caudales público", aducen el órgano fiscalizador.

En opinión del tribunal, "no se dan las condiciones exigidas para acordar el archivo de las presentes actuaciones", todo ello "sin que las alegaciones de la Diputación de Badajoz desvirtúen la anterior conclusión, pues, como ya se ha señalado, no tiene cabida en esta fase inicial del procedimiento una decisión de fondo sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad contable, sino únicamente una primera valoración de los hechos".

De esta forma, la decisión del archivo se tomaría cuando el tribunal dedujera, "de manera patente y manifiesta, su absoluta irrelevancia desde el punto de vista de la responsabilidad contable, lo que no puede apreciarse en este caso", puesto que las denuncias "se refieren a presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos".