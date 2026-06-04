Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El sumario del caso fontanera revela presiones de la cúpula de Interior a la UCO"

El sumario del caso fontanera sitúa a Santos Cerdán como presunto líder de una trama para proteger al PSOE y al Gobierno, mientras Pedro Sánchez evita pronunciarse sobre las revelaciones. Además, PP y VOX sellan un acuerdo para gobernar en Castilla y León y fijan la investidura de Alfonso Fernández Mañueco para el próximo 9 de junio. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El sumario del caso fontanera señala a Santos Cerdán y revela presiones sobre la UCO

Y finalmente se conoció el extenso sumario sobre el caso fontanera. La Guardia Civil señala directamente al exsecretario de organización socialista, a Santos Cerdán como líder de esta trama que tenía como principal objetivo proteger al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Santos Cerdán contó para ello con la inestimable ayuda de Leire Díez, que fue, según la UCO, la persona encargada de coordinar todas estas operaciones en las que se perseguía proteger al PSOE de las causas judiciales.

El informe de la UCO detalla algunas de las actuaciones que la fontanera llevó a cabo para atacar a varios magistrados, como el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente, Begoña Gómez, Beatriz Biedma que instruyó la causa contra el hermano de Pedro Sánchez y Mercedes Alaya, que investigó el caso de los ERE.

Una de las novedades que hemos conocido en el sumario es que Leire Díez mantuvo encuentros, por lo menos hasta en tres ocasiones, con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para convencerla de que iniciara actuaciones administrativas contra la propia UCO.

Díez presumía de tener una relación de amistad con González, a la vez que admitía que no tenía confianza con el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Y prueba de esos mensajes comprometedores es que, en el mes de mayo de 2025, la directora general de la Guardia Civil activó el borrado automático de mensajes en las conversaciones que mantenía con Leire Díez para que no quedara rastro de dichas conversaciones.

Y siguiendo en esa cúpula del ministerio del Interior, el sumario recoge cómo el exdirector de la Guardia Civil entre 2023 y 2024, Leonardo Marcos, ordenó a la UCO que se pusiera de perfil y no fuera proactiva en aquellas investigaciones sobre casos de corrupción que afectaban al Gobierno y al entorno del presidente, como era el caso de su hermano y de su mujer. En el caso de la investigación que la UCO llevó a cabo contra David Sánchez, Marcos, llegó a pedir a los investigadores de este caso, que concluyeran en su informe que "no había nada" contra el hermano del presidente Sánchez.

Otra broma pesada de Sánchez

Y a todo esto, ¿qué piensa el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE sobre el sumario del juez Pedraz? Pues no lo sabemos, porque no ha dicho nada, y no será porque no ha tenido oportunidad de referirse a este tema Pedro Sánchez.

Ha estado este miércoles el presidente en Barcelona, en la reunión del Círculo de Economía. Advertían desde Moncloa que no nos esperáramos ningún gran anuncio, pero lo que no nos dijeron, es que lo que cabía esperar era una broma, porque Sánchez echó mano de un recurso que ya conoce: prometer unos presupuestos, que por la experiencia que tenemos, sabemos que no van a llegar.

Los últimos presupuestos que se aprobaron fueron los de 2023, que se han ido prorrogando estos años, y no parece que vaya a cambiar la suerte del Gobierno, que ni tan sólo ha presentado en este tiempo un proyecto de ley para llevarlo al Congreso. Ni ha cambiado la aritmética parlamentaria, ni pasa el Gobierno por su mejor momento con toda la desconfianza que despiertan en sus socios los casos de corrupción que cercan al PSOE y que han provocado que ya desde el PNV, Podemos o Junts den la legislatura por amortizada.

No ha dicho nada el presidente sobre cómo actuaban las cloacas del PSOE, pero sí sabemos, a través de fuentes cercanas a la Moncloa, que afirman que Pedro Sánchez desconocía totalmente, dicen estas fuentes, las actividades de Leire Díez. A esta afirmación le ponía voz ayer el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page; cree que es posible que Sánchez no supiera nada, pero al mismo tiempo admite que es muy difícil de creer.

La secretaria general del PSOE, Rebeca Torró, ha sido quien se ha encargado de trasladar la postura del partido sobre la documentación que se desprende del sumario, pero ha utilizado las redes sociales para decir que todo lo conocido es “una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos” a quienes acusa de haber utilizado el nombre del PSOE en vano y en falso. Defiende Torró la honorabilidad del partido y la transparencia sin mencionar a quien fue el máximo responsable de este tipo de comportamientos que censura, a Santos Cerdán.

PP y VOX fijan la investidura de Mañueco

En Castilla y León ya hay fecha para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, será el próximo 9 de junio, después que el PP y VOX hayan anunciado un acuerdo para formar gobierno. Han comparecido juntos este miércoles los dos protagonistas de este acuerdo, Mañueco y su nuevo vicepresidente Carlos Pollán, para explicar los detalles del acuerdo, que pasan principalmente por asumir la principal condición de VOX, la prioridad nacional.

Se reproduce así el mismo modelo de pacto que ya hemos visto en Extremadura y en Aragón, lo reconocía el propio Mañueco, de forma que Juanma Moreno ya sabe a lo que se tiene que atener si quiere volver a ser presidente de la Junta de Andalucía, porque no parece que VOX vaya a renunciar a su prioridad nacional.

El acogimiento de menores extranjeros no acompañados, fue una de las cuestiones que provocaron la ruptura del acuerdo de gobierno que tenían ambas formaciones y ahora lo que dice Mañueco es que su comunidad ya está por encima de su capacidad para acoger a estos jóvenes. PP y VOX han acordado también retomar la aprobación de una ley de concordia que fue rechazada en la pasada legislatura con los votos del PP.

Sobre la estructura del Gobierno, ha anunciado Mañueco lo que ya sabíamos, que habrá dos vicepresidencias, una primera que gestionará VOX vinculada a una consejería, aún por determinar, y una vicepresidencia segunda que asume al PP con amplias competencias en materia de vivienda, ordenación del territorio, igualdad de oportunidades, despoblación y protección civil.