Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sánchez va a agradar al Círculo de Economía"

El incendio de Murcia mantiene desplegado un amplio operativo de emergencia, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo trasladan sus posiciones económicas en el Círculo de Economía de Barcelona y el caso de la presunta fontanera del PSOE sigue sumando nuevas revelaciones judiciales. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El incendio de Murcia y el trabajo de los equipos de emergencia

En Murcia se prevé que esta mañana se reactiven los medios aéreos para ayudar a extinguir el incendio que se declaraba ayer por la tarde en las pedanías de Los Garres y Lages. El presidente de Murcia, Fernando López Miras que se ha desplazado hasta el puesto de mando avanzado ha explicado que durante toda esta noche ha estado trabajando un dispositivo compuesto por más de un centenar de personas, entre ellas, 83 efectivos de la UME.

Ha dicho también el presidente murciano que de momento se ha conseguido contener la parte del fuego que estaba más próxima a las viviendas, de donde han tenido que ser desalojadas un centenar de personas.

En las últimas horas, los efectivos de emergencias se han centrado en la zona más alta, en la zona del monte donde se trabaja para intentar perimetrar el incendio. Algunos de los vecinos afectados lo que denuncian es el abandono de muchas de las parcelas que se han visto afectadas por el fuego, que se encontraban cubiertas por vegetación seca.

Pedro Sánchez y Feijóo ante los empresarios catalanes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude este miércoles a Barcelona donde participará este mediodía, a la una, en la reunión anual que ofrece todos los años el Círculo de Economía. Fuentes de Moncloa ya han advertido a la prensa que no se esperen este año grandes anuncios, como sí ocurrió el año pasado, porque fue en este escenario donde Sánchez adelantó que se haría una consulta pública sobre la OPA del BBVA al Sabadell.

Tampoco dejó anuncios importantes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que estuvo ayer martes en este foro económico. No dejó ningún anuncio, pero sí algunas ideas claras ante los empresarios catalanes.

Le pidió la presidenta del Círculo de economía, Teresa García Milá, acuerdos transversales entre el PP y el PSOE; respondía Feijóo con un ejemplo, diciendo que de la misma forma que ninguna de las empresas asistentes a este foro llegaría a un acuerdo con una compañía investigada por casos de corrupción, pues es él no está por la labor de pactar nada con el PSOE.

Pero hubo otra cuestión que interesaba a los empresarios catalanes, els diners, (los dineros) por eso García Milá, le preguntó abiertamente si el PP está dispuesto a apoyar el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno y pactado únicamente con Cataluña. No son formas, vino a decir Núñez Feijóo, que entiende que lo que no sirve es dárselo ya hecho a todas las comunidades, por eso reclama diálogo.

Feijóo dijo No a un acuerdo con el PSOE, dijo NO al modelo de financiación y dejó clara cuál es su estrategia, independientemente de lo que piensen los empresarios catalanes.

Las novedades del caso de la fontanera del PSOE

Y seguimos esperando a conocer los detalles del sumario del caso fontanero que llevó a la UCO la semana a personarse en la sede del PSOE en la calle Ferraz para requerir información que había solicitado el juez Pedraz que instruye esta causa. Este martes el PSOE ha reconocido que pagó 45.000 euros a Leire Díez, es más dinero del que hace unos meses decía el partido cuando afirmaba que los pagos a la supuesta fontanera ascendían a 15.000 euros. Un dinero que Díez habría percibido como “asesora de comunicación” del PSOE de Cantabria entre los años 2015 y 2017.

Se sabe que uno de los objetivos de la fontanera del PSOE era neutralizar a la jueza Beatriz Biedma que fue quien investigó al hermano de Pedro Sánchez y para ello, según ha podido saber La Sexta, acordó una estrategia con el juez Luis Sáenz de Tejada para desacreditar a la magistrada. Sáenz de Tejada ha sido expulsado de la carrera judicial por malos tratos, y entre sus ocupaciones actuales está la de extender bulos por las redes sociales.

Por cierto, que en el juicio contra David Sánchez que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz, este miércoles se escuchará la versión de cuatro testigos más y de ocho agentes de la Guardia Civil. Una de las aspirantes a la plaza que finalmente fue para David Sánchez, ha explicado este martes ante el juez que tuvo la sensación que no había igualdad de oportunidades en este proceso de selección.