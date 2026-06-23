Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El PSOE se muestra escocido porque Aldama no tendrá que ingresar, de momento, en prisión"

La sentencia del caso mascarillas supone la primera gran condena derivada de la trama Koldo y sitúa al exministro José Luis Ábalos ante una pena de más de 24 años de prisión. Además, Begoña Gómez tendrá que entregar su pasaporte este miércoles al juez Peinado y Keir Starmer anuncia su dimisión en diferido. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El Supremo condena a Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y 3 meses de prisión por su participación en el denominado caso mascarillas. La sentencia impone además una pena de 19 años y 8 meses a su exasesor Koldo García y de cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama, considerado el corruptor de la trama.

En el caso de Aldama, el tribunal aplica la atenuante muy cualificada de colaboración con la justicia, una circunstancia que le permite evitar el ingreso en prisión siempre que no vuelva a delinquir y cumpla un año de trabajos en beneficio de la comunidad. También queda eximido de devolver los 3,7 millones de euros obtenidos en comisiones, aunque deberá afrontar una multa de 72.000 euros.

La sentencia, aprobada por unanimidad de los siete magistrados que integraban el tribunal, considera acreditado que los condenados participaron en una red destinada a beneficiarse económicamente mediante la adjudicación de contratos públicos para el suministro de mascarillas durante la pandemia.

Los jueces aprecian delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias y subrayan en su resolución el grave deterioro que la corrupción provoca en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas.

Tras conocer la sentencia, Víctor de Aldama se mostró satisfecho con una resolución que se ajusta en gran medida a las peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción. El empresario ha reiterado además su intención de seguir colaborando con la justicia en otras investigaciones que permanecen abiertas.

Durante sus intervenciones posteriores en distintos medios de comunicación, Aldama animó a otros investigados a seguir el mismo camino. Entre los nombres mencionados figuran Leire Díez, Julio Martínez, el propio José Luis Ábalos y otros implicados en procedimientos que todavía se encuentran en fase de instrucción.

La atención se dirige ahora hacia la causa que investiga presuntos amaños en contratos de obra pública y que instruye la Audiencia Nacional. En ese procedimiento aparece como principal investigado el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, señalado como supuesto cabecilla de la trama y que previsiblemente compartirá banquillo con Ábalos, Koldo García y Aldama.

Queda por ver si Cerdán opta por una estrategia de colaboración similar a la seguida por el empresario o si mantiene una línea de defensa diferente cuando llegue el momento del juicio.

La sentencia del caso mascarillas condiciona también la comparecencia que protagonizará este miércoles Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El presidente llega a esta cita apenas 48 horas después de conocerse la condena de quien fue durante años uno de sus principales colaboradores políticos.

Begoña Gómez entregará su pasaporte mañana en el juzgado

La intervención se producirá en un contexto especialmente complejo para el Ejecutivo, marcado por diversas investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno. Entre ellas figura la causa que afecta a Begoña Gómez, que deberá entregar su pasaporte ante el juez Juan Carlos Peinado durante la tarde de este mismo miércoles.

La comparecencia recuerda a la realizada el pasado 9 de julio, cuando Sánchez presentó un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción compuesto por quince medidas. Un año después, la oposición denuncia que buena parte de aquellas iniciativas siguen sin haberse desarrollado.

Coincidiendo con este nuevo episodio político, el Consejo General del Poder Judicial ha dado un paso más en el análisis de la actuación del juez Juan Carlos Peinado. Por un ajustado resultado de cuatro votos frente a cuatro, resuelto gracias al voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló, el órgano ha acordado remitir el asunto al Promotor de la Acción Disciplinaria.

Será este órgano quien determine si procede abrir un expediente para investigar si el magistrado cometió una falta grave al sugerir en uno de sus autos que los escoltas policiales podrían facilitar una hipotética fuga de Begoña Gómez.

Starmer abandona el liderazgo laborista

Mientras tanto, la actualidad internacional mira hacia Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer anunció ayer su dimisión como líder del Partido Laborista y como jefe del Gobierno tras meses de contestación interna y de desgaste político.

En un discurso breve y marcado por las referencias personales y familiares, Starmer confirmó su salida y abrió formalmente el proceso sucesorio dentro del partido. El principal favorito para reemplazarle es el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, que ya ha confirmado su intención de presentarse a las primarias cuyo proceso arrancará el próximo 9 de julio.