Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Perimetrados los incendios de Teruel, Lleida y Tarragona y controlado el de Los Gallardos"

La evolución favorable de los grandes incendios, la nueva derrota parlamentaria que afronta el Gobierno con la senda de déficit y la semifinal del Mundial entre España y Francia. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Los incendios evolucionan favorablemente tras varios días de máxima tensión

La situación de los incendios ha mejorado de forma significativa durante las últimas horas. Los fuegos de Peñarroya de Tastavins (Teruel), Aiguamúrcia (Tarragona) y Lladurs (Lleida) han quedado ya perimetrados, mientras que el incendio de Los Gallardos (Almería) ha podido darse por controlado.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha descartado la aparición de nuevas víctimas después de que se hayan completado tanto las batidas sobre el terreno como la inspección de las viviendas afectadas. De las trece personas fallecidas, ya han sido identificadas diez: una víctima española, cinco británicas, tres belgas y una francesa. Solo quedan tres cuerpos pendientes de identificación formal.

Tanto Moreno como Pedro Sánchez, que ayer visitó la zona, destacaron la coordinación entre administraciones y el papel desempeñado por los alcaldes de los municipios afectados. Ambos insistieron además en la importancia de seguir siempre las instrucciones de los servicios de emergencia y reforzar las políticas de prevención ante unos incendios cada vez más virulentos. Sánchez volvió a defender la necesidad de alcanzar un pacto nacional frente a la emergencia climática.

El Gobierno afronta otra derrota con la senda de déficit y acelera los Presupuestos

El Congreso vota hoy de nuevo la senda de déficit del Gobierno, que previsiblemente volverá a ser rechazada con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, evidenciando una vez más la falta de mayoría parlamentaria del Ejecutivo.

Pese a asumir esa derrota, el Gobierno ya ha fijado una nueva votación dentro de diez días con el objetivo de agotar el procedimiento y dejar vía libre a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, una estrategia similar a la seguida durante el anterior ejercicio.

La jornada incluye además una reunión entre técnicos del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas para presentar el borrador del nuevo modelo de financiación autonómica diseñado por Salvador Illa y Oriol Junqueras, con el respaldo de María Jesús Montero. El Ejecutivo pretende aprobar el nuevo sistema tras el verano, aunque por el momento solo cuenta con el apoyo de Cataluña, mientras las comunidades gobernadas por el PP y también Asturias y Castilla-La Mancha mantienen su rechazo.

España busca ante Francia el pase a la final del Mundial

La selección española disputa esta noche, a partir de las nueve, las semifinales del Mundial frente a Francia, con el objetivo de repetir el camino de 2010 y clasificarse para una nueva final, que se jugaría el próximo domingo en Nueva Jersey.

El encuentro llega además con la polémica todavía abierta por las declaraciones de Mariano Rajoy, quien afirmó que Francia era un equipo "de mucha calidad, pero sin franceses". Unas palabras que provocaron críticas desde los gobiernos francés y español por considerarlas de carácter racista, mientras el PP ha intentado restarles importancia asegurando que se trataba de un comentario en tono sarcástico.