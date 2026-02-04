Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El Gobierno cede ante la derecha y recoge cable con las pensiones"

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

El temporal y la borrasca Leonardo

Las consecuencias de la lluvia persistente en aquellos lugares donde el suelo ya no puede absorber más agua. Activado el plan de emergencia en Andalucía.

Un vendaval afectó a Puente Genil ya anoche y hubo primeras evacuaciones en Ronda, Jerez y Jimena. La DGT recomienda consultar el estado de las carreteras antes de coger el coche porque la nieve también provoca incidencias en tramos de montaña del resto del país.

El Gobierno cede ante la derecha y recoge cable con las pensiones

Recoge cable con las pensiones, actualizadas de nuevo en un decreto específico, y recorta la protección contra desahucios a familias vulnerables a instancias del PNV e intentando atraerse a Junts, de momento sin éxito.

Sumar traga con los desahucios y Podemos aprovecha para rasgarse las vestiduras.El ministro Puente se abona a la herencia recibida como coartada para justificar los problemas ferroviarios.

Sánchez se apropia de prohibir las redes a menores

Sánchez se apropia de la intención de prohibir algunas redes sociales a menores de dieciséis años. Siendo una bandera de Sumar y habiendo presentado hace tiempo el PP una enmienda a la ley que tramita el Congreso, el presidente lanza el plan como cosa suya y encabrita a Elon Musk, que lo llama corrupto, tirano y traidor al pueblo. Misión cumplida. Medio gobierno, por cierto, sigue teniendo cuenta en twitter. Alimentando a la bestia.