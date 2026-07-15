Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Condena menor para el hermano de Sánchez"

La clasificación de España para la final del Mundial, la sentencia del caso David Sánchez y la entrada en vigor provisional del acuerdo sobre Gibraltar. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

España jugará la final del Mundial tras imponerse con autoridad a Francia

La gran noticia del día es la clasificación de la selección española para la final del Mundial después de derrotar a Francia por 2-0, con dos goles de Oyarzabal y Pedro Porro. España anuló por completo a una selección francesa que llegaba como una de las grandes favoritas tras el juego desplegado durante el torneo.

Ni Mbappé, ni Dembélé, ni Olise consiguieron poner en apuros al conjunto español, que firmó una de sus actuaciones más sólidas del campeonato. Las portadas deportivas destacan hoy la solvencia del equipo de Luis de la Fuente y ya miran a la final del próximo domingo a las nueve de la noche, en Nueva Jersey, frente al vencedor de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina.

La Audiencia de Badajoz condena a David Sánchez por prevaricación

La Audiencia de Badajoz ha hecho pública la sentencia del caso David Sánchez en un fallo de 377 páginas adoptado por unanimidad. El tribunal condena al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, mientras que el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, recibe una condena de dieciocho años de inhabilitación.

Los magistrados consideran probado que la plaza creada para David Sánchez fue diseñada de forma irregular y posteriormente modificada para adaptarse a sus características y peticiones. La condena al hermano del presidente se fundamenta precisamente en esa modificación del puesto y no en su creación.

La sentencia también absuelve por unanimidad a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo del delito de tráfico de influencias, al entender que no ha quedado acreditado que existieran presiones para crear ese puesto de trabajo. No obstante, el tribunal advierte de que el nepotismo vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad, deteriorando la calidad democrática y favoreciendo la corrupción.

Desaparece la verja entre España y Gibraltar tras el acuerdo del Brexit

Desde esta medianoche ha entrado en vigor de forma provisional el acuerdo entre España, Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar, permitiendo la libre circulación entre ambos territorios mientras el tratado completa su proceso de ratificación en los parlamentos europeo y británico.

Las obras para el desmantelamiento físico de la verja comienzan este mismo mediodía con la presencia de Pedro Sánchez. Los controles fronterizos no desaparecen, sino que se trasladan al puerto y al aeropuerto del Peñón, donde la Policía Nacional realizará los controles de acceso al espacio Schengen.

Los primeros beneficiados son los 15.500 trabajadores transfronterizos, que desde hoy pueden cruzar la frontera sin los controles diarios que existían hasta ahora. El acuerdo, sin embargo, no modifica la soberanía de Gibraltar, una cuestión que ambas partes dejaron expresamente fuera de la negociación.