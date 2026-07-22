Tres historias para empezar el día:" Adiós al humo en terrazas y playas"

La ratificación de Julio Martínez sobre la mediación del expresidente Zapatero en el 'caso Plus Ultra'; la dramática evolución del incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que es ya el segundo más grande de la historia de España, o el polémico endurecimiento de la ley del tabaco para prohibir fumar en terrazas y playas, marcan la actualidad.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

En los tribunales, el 'caso Plus Ultra' cobra fuerza tras la comparecencia de Julio Martínez en la Audiencia Nacional. El empresario ha ratificado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero medió en el rescate de la aerolínea y ha confirmado que cobraron una comisión del 1% tras recibir el préstamo. Sin embargo, Martínez no ha aclarado con qué autoridades se hicieron las gestiones (un dato crucial para probar el tráfico de influencias) y ha alegado que borró todos los mensajes de WhatsApp con el dirigente socialista. Mientras el Gobierno cierra filas y sigue defendiendo a Zapatero como su "faro moral", el Partido Popular presiona y asegura que este escenario deja a Pedro Sánchez contra las cuerdas.

Por su parte, el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara sigue avanzando sin freno y ha calcinado ya más de 300 kilómetros cuadrados, convirtiéndose en el segundo peor siniestro de la historia de nuestro país. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno se ha comprometido a declarar la zona catastrófica y a financiar la mitad de los costes de la recuperación. La preocupación en la provincia aumenta por un segundo foco descontrolado en Selas que ha obligado a evacuar más municipios, mientras los equipos de extinción han pasado otra noche infernal combatiendo el fuego también en Segovia, Teruel y Huelva.

Por último, el Ministerio de Sanidad impulsa un severo endurecimiento de la ley del tabaco que prohibirá fumar en terrazas y playas, vetará el consumo en menores y restringirá el uso de los vapeadores. La reforma incluye multas de 200 euros para los jóvenes infractores (de las que responderán los padres o tutores)y ha provocado un rechazo frontal en el sector de la hostelería, que compara la situación con la vivida en 2010.

El proyecto inicia ahora una complicada tramitación parlamentaria en el Congreso, donde el Gobierno todavía no tiene asegurados los apoyos necesarios para su aprobación.