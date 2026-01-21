Tras el accidente mortal de Rodalies

Los trenes: la nueva vía de Esquerra y Junts para negociar Presupuestos con el Gobierno

El accidente mortal del tren de Rodalies de Gelida en Barcelona ha abierto una nueva brecha en las exigencias de los independentistas en su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez. ERC y Junts recuerdan su exigencia: la cesión íntegra del servicio ferroviario de cercanías en Cataluña y piden con urgencia al ministro de Transportes, Óscar Puente, que comparezca en Congreso y Senado.

Ignacio Jarillo

Madrid |

Imagen de archivo de viajeros esperan en el andén de la estación barcelonesa de Sants a subir a un tren de Rodalies. | ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

No han tardado ni 12 horas en reaccionar. Los partidos independentistas -especialmente Junts per Catalunya- exigen la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en Congreso y Senado para que explique lo ocurrido con el tren de Rodalies que ayer sufría en la Gelida un accidente mortal, causando la muerte de un maquinista en prácticas de 28 años y al menos una treintena de heridos.

Ambas formaciones aprovechan lo ocurrido en esa localidad barcelonesa para poner el foco en la mala gestión que -a su juicio- está desarrollando el ministro Puente, a quien consideran responsable directo de los fallos, retrasos y accidentes en este servicio ferroviario de cercanías de Cataluña. Pero a medio y largo plazo, la crisis ferroviaria que afecta al gobierno, tanto en el servicio del AVE del trayecto Madrid-Barcelona, como al servicio de Rodalies, es ya moneda de cambio corriente si Moncloa quiere aprobar sus Presupuestos. Ni Junts ni Esquerra van a dejar pasar la ocasión para que este problema sea parte de la solución que necesita el Gobierno para seguir adelante.

La portavoz parlamentaria de JxCat, Miriam Nogueras. | EFE/ Andreu Dalmau

Junts y Esquerra quieren una empresa ferroviaria catalana 100%

Para los de Puigdemont, que ayer se entrevistaban precisamente con su líder en su residencia de Waterloo al sur de Bruselas, es imprescindible la creación de una empresa pública catalana de Rodalies y no una mixta con mayoría de capital español como la que se está creando. Además, Junts exige igualmente la dimisión de los principales responsables de RENFE y la modificación de las rutas y frecuencias de los trenes para que se ajusten mejor a las necesidades reales de los usuarios catalanes, no a las directrices estatales.

Otro elemento básico de las aspiraciones de la formación independentista es la mejora de las inversiones y garantías de que las ya comprometidas se ejecuten en tiempo y forma en beneficio -apuntan fuentes de Junts- de la infraestructura y la puntualidad, otro de los graves problemas que soportan a diario los usuarios de este medio de transporte.La idea de Junts per Cataluña y con la que pretende forzar al Gobierno es que se avenga a activar un cambio técnico para que las provincias de Tarragona, Lérida y Gerona y su red ferroviaria, sean consideradas Rodalies de Catalunya a efectos de tarifas. De este modo -señalan en esta formación- los usuarios de casi toda Cataluña podrán beneficiarse de los abonos de transporte de tren con el pago de un abono mensual de 20 euros.

Esquerra: ante la dejadez del Estado... traspaso completo de competencias

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, participa en una reunión extraordinaria del consell nacional del partido
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, participa en una reunión extraordinaria del consell nacional del partido | EFE/ Enric Fontcuberta

Desde Esquerra Republicana de Cataluña, su líder Oriol Junqueras, exige igualmente al gobierno de Pedro Sánchez y en especial a su ministro de Transportes Óscar Puente, el traspaso total del servicio de Rodalies y lamenta que la red haya dejado de funcionar en las últimas horas fruto de otro percance, esta vez de carácter muy grave. En redes sociales, Junqueras señala que la suspensión del servicio afecta a cerca de 400.000 usuarios y que ha ocurrido "por miedo, desconfianza e incapacidad de la actual compañía para garantizar la seguridad". En una conferencia que Junqueras ha pronunciado esta misma mañana en Sant Andreu de la Barca, el líder republicano ha pedido junto a otros proyectos que defiende su formación, la puesta en marcha de una línea ferroviaria orbital que una Vilanova i la Geltrú con Mataró sin pasar por Barcelona.

