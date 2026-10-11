Torres cifra en 12.000 las personas que han vuelto a Marruecos desde agosto y da por terminados los desalojos de asentamientos en Ceuta

A un día de la celebración del Día de la Fiesta Nacional, el Gobierno ha dado por concluidos los desalojos de inmigrantes en Ceuta. Así lo ha indicado este domingo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha cifrado en unas 12.000 las personas que han regresado a Marruecos desde el 10 de agosto.

"Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las cosas de Ceuta. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre", ha dicho en declaraciones a los medios tras culminar el desalojo del asentamiento del Guano. "Ya no quedan asentamientos de centenares de personas en Ceuta".

Un dispositivo con más de 350 efectivos

El operativo, el quinto de los realizados por la Policía Nacional, se ha desplegado desde primera hora de este domingo con la participación de más de 350 efectivos, entre ellos miembros de la UIP, la UPR y agentes especializados en Extranjería. También han participado agentes de la Unidad Aérea, Extranjería y Policía Científica, y se han utilizado dos vehículos blindados VIPA 6X6 y el vehículo URO.

Aun así, el ministro ha advertido de que las actuaciones todavía no han terminado y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado centrarán ahora parte de sus esfuerzos en otros puntos de la ciudad autónoma, especialmente en las calles y los barrios donde todavía pueda haber personas inmigrantes que duerman en la calle. "Vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa con las personas que queden en los barrios, de acuerdo a los informes, indicaciones y actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha señalado al respecto.

El desalojo definitivo

Torres ha recordado que el dispositivo desplegado en el Guano forma parte de una sucesión de intervenciones iniciadas el pasado 20 de agosto, cuando unos 2.000 inmigrantes, fundamentalmente subsaharianos, fueron desalojados de la playa del Trampolín y trasladados al recurso habilitado en Loma Margarita.

El ministro también ha destacado el operativo desarrollado el pasado domingo y parte del lunes, cuando las fuerzas de seguridad procedieron al desalojo definitivo de la playa del Trampolín. Aquella intervención permitió trasladar a entre 1.500 y 2.000 personas y dejar libre un espacio que había concentrado una importante presencia de migrantes desde finales de julio.