Los testimonios en el juicio contra Ábalos ponen el foco en la presunta financiación irregular del PSOE

Los testimonios en el juicio contra José Luis Ábalos han vuelto a situar en el centro del debate político la presunta existencia de una trama de financiación irregular vinculada al PSOE, después de las declaraciones de varios investigados y de las reacciones posteriores de distintos actores políticos.

La empresaria Carmen Pano ha ratificado ante el Tribunal Supremo su versión sobre la supuesta entrega de 90.000 euros en metálico en la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid. Según su relato, los fondos se habrían transportado en dos entregas de 45.000 euros cada una, en bolsas, durante el mes de octubre de 2020, a petición del empresario Víctor de Aldama.

Pano sostiene que en una de las ocasiones fue acompañada por un amigo, quien posteriormente habría confirmado su versión, y que el dinero fue llevado previamente a la oficina de Aldama desde la que, según su testimonio, se le habría indicado que debía trasladarse a la sede del PSOE.

La empresaria ha insistido además en que desconoce el destino final de esas cantidades y la finalidad concreta de las mismas, en un relato que, según fuentes presentes en la declaración, se ha mostrado en ocasiones confuso y con lagunas.

La versión de la empresaria investigada

Carmen Pano está siendo investigada en la Audiencia Nacional en el marco de un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, un caso en el que también figura como imputado Víctor de Aldama y en el que se investiga el papel de otros empresarios como Claudio Rivas, vinculado a la sociedad Villafuel.

En su declaración, Pano ha vinculado indirectamente el encargo del traslado del dinero con gestiones relacionadas con la obtención de licencias en el sector de los hidrocarburos. Según su versión, el propio Aldama le habría indicado el destino del dinero y su relación con determinadas gestiones empresariales.

Además, la empresaria ha afirmado que se le trasladó que José Luis Ábalos habría expresado interés en recibir una vivienda como contraprestación por su intermediación en la concesión de una licencia. En ese contexto, se habría adquirido un chalet en La Alcaidesa (Cádiz), supuestamente destinado a su disfrute.

Reacciones políticas del PP

Las declaraciones han tenido un inmediato eco político. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado que los testimonios conocidos apuntan, a su juicio, a una posible financiación irregular del PSOE y ha subrayado que "están sabiendo cómo llegaba el dinero negro a Ferraz".

Muñoz ha aludido a la investigación abierta en la Audiencia Nacional y ha recordado que otros procedimientos en el Tribunal Supremo también estarían arrojando indicios en la misma dirección, según su interpretación política de los hechos.

La dirigente popular ha vinculado estas informaciones con otras causas judiciales y ha citado las declaraciones del hermano de Koldo García en el denominado caso mascarillas, así como presuntas irregularidades en contratos públicos y otras operaciones empresariales mencionadas en el marco de la investigación.

En su intervención, ha acusado al entorno del Gobierno de encarnar lo que ha calificado como "la corrupción de Sánchez", en referencia al presidente del Ejecutivo, y ha sostenido que, si los hechos se confirman, supondrían una responsabilidad política directa del actual liderazgo socialista.