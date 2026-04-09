Rafa Latorre, sobre Carmen Pano: "Nos decían que era una invención y ahora ratifica que llevó a Ferraz bolsas con dinero"

Lo de las mascarillas, siendo del todo repulsivo en lo moral, nunca fue lo preocupante para el PSOE. Lo que se está demostrando desde que comenzó el juicio por este caso es que se trata de únicamente una muestra exigua de una forma de conducirse en el poder y de una corrupción que va mucho más allá de unos tipos que se lucran con la comisión por la venta de un material sanitaria que el gobierno al que pertenecía decretó imprescindible.

Tres días de juicio por las mascarillas y en las declaraciones ya han aparecido las colocaciones en empresas públicas de amigas y prostitutas, los sobres de dinero en efectivo y ahora las bolsas con billetes.

Porque la protagonista de la sesión de hoy ha sido una mujer que en un primer momento nos dijeron que era un personaje de ficción.

Nos decían que era una invención de Ketty Garat que la había entrevistado protegiendo su identidad, ocultándola en la penumbra. Hoy de cuerpo presente, rostro descubierto y bajo el foco de una sala judicial, la empresaria Carmen Pano ha ratificado lo dicho. Llevó a Ferraz dos bolsas con dinero contante y sonante.

Vamos con el contexto. Esto ocurrió cuando la trama investigada en el caso Hidrocarburos andaba intentando obtener una licencia para operar a través de la sociedad Villafuel. Fue entonces cuando, según su propia versión, Carmen Pano fue en dos ocasiones al despacho del muñidor de la trama, Víctor de Aldama, recibió la bolsa y la entregó en Ferraz.

Dos bolsas de 45 mil euros cada una. 90mil euros en total.

Hay otra persona que corrobora esta versión. Que es quien conducía el coche que la llevó a Ferraz. Álvaro Gallego, amigo y chófer ocasional de la empresaria.

Las nuevas informaciones de la guerra en Irán y el Líbano

Benjamin Netanyahu ha anunciado las primeras "conversaciones directas" con el Gobierno de Líbano para que desarme a Hezbolá. Se producirán este fin de semana. Es el primer gesto de distensión o de contribución a una solución del conflicto con Irán, porque lo cierto es que la primera respuesta israelí al alto el fuego en Oriente Próximo fue la frialdad y la segunda los bombardeos más intensos y más cruentos sobre el Líbano desde el inicio de la crisis.

Por la vía de los hechos pero también de las declaraciones, Netanyahu ha hecho saber que no estaba en absoluto de acuerdo con la decisión que había tomado Donald Trump de interrumpir la guerra durante dos semanas. Es verdad que los términos del acuerdo son tan vagos, imprecisos, contradictorios y vaporosos que no han despejado la incertidumbre.

Hoy el precio del petróleo ha vuelto a subir por encima de los 100 dólares el barril de Brent. Porque ni siquiera está clara cuál es la voluntad real de Irán de permitir el tránsito de mercantes a través de Ormuz. ¿Esto es una victoria para Trump? Nadie lo considera así.

Porque de hecho quien ha impuesto los términos más alucinados es Irán, que se ha hecho por la fuerza con el control del estrecho de Ormuz y comunicó a los mediadores que limitaría el número de barcos que cruzan el estrecho a alrededor de una docena por día y que cobraría peajes. Por cierto… menudo triunfo para Trump. Esta circulación restringida y con peajes…

El vicepresidente JD Vance encabezará una delegación estadounidense a Pakistán para reunirse el sábado con funcionarios iraníes. Aunque en realidad el gran asunto es cuál es el estado de la relación entre Trump y Netanyahu y si el presidente de Estados Unidos no considera un desafío a su precario alto el fuego el ataque sobre el Líbano.