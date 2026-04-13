La tajante respuesta de Carlos Cuerpo a si irá en alguna lista electoral las próximas elecciones: "No formo parte del partido"

El vicepresidente primero del Gobierno ha asegurado que no forma parte del partido, en relación a una posible participación en listas electorales del PSOE.

Carlos Cuerpo condiciona la presentación de los presupuestos a la evolución de los efectos de las medidas por la guerra de Irán: "Es pronto"

Carlos Cuerpo saluda la victoria de Magyar en Hungría, insiste en que se presentarán los presupuestos y habla sobre su ascenso en el Gobierno

Madrid

Carlos Alsina entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado la posibilidad de formar parte de una lista electoral del PSOE, y ha dejado claro que no forma parte del partido.

Cuerpo ha reconocido que se encuentra "muy a gusto", que ha colaborado en todo lo que le han pedido y que está contento de formar parte del Ministerio de Economía.

Mi trayectoria ha sido otra

El ministro ha recordado que su trayectoria ha sido técnica y no política. A la pregunta de Alsina de por qué no forma parte del partido, Cuerpo ha aclarado que ha llegado a ministro a través de la cantera del ministerio y que no le da "alergia" militar en un partido, sino que su trayectoria ha sido otra.

"Cada uno sigue la ruta que le traza su destino profesional", ha puntualizado. Además, ha dicho que se siente identificado con las políticas llevadas a cabo y, respecto a su vocación política, ha asegurado que es una "vía complementaria".

El nombramiento de vicepresidente primero me está permitiendo ampliar mis conocimientos

Sobre su nombramiento como vicepresidente primero del Gobierno, ha aclarado que le está sirviendo para aprender más día a día y que le está permitiendo ampliar mis conocimientos en muchas materias.

