Carlos Cuerpo: "Vamos a presentar los presupuestos pero es necesario tener una visión realista de la actual situación"

"He estado colaborando en lo que me han pedido en el PSOE"

Entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno con Carlos Alsina

El ministro Carlos Cuerpo ha comentado que no forma parte del PSOE y que se encuentra "muy a gusto", que ha colaborado en todo lo que le han pedido y que está contento de formar parte del Ministerio de Economía porque siente identificación total con las políticas económicas que se están llevando a cabo. "Este nuevo último nombramiento me está permitiendo ampliar mis conocimientos en algunas materias", ha asegurado.