Carlos Cuerpo: "Vamos a presentar los presupuestos pero es necesario tener una visión realista de la actual situación"
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, responde a las preguntas de Carlos Alsina en Más de uno sobre la actualidad económica y política, marcada por las consecuencias de la guerra en Irán o el viaje a China de Sánchez.
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"He estado colaborando en lo que me han pedido en el PSOE"
Entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno con Carlos Alsina
El ministro Carlos Cuerpo ha comentado que no forma parte del PSOE y que se encuentra "muy a gusto", que ha colaborado en todo lo que le han pedido y que está contento de formar parte del Ministerio de Economía porque siente identificación total con las políticas económicas que se están llevando a cabo. "Este nuevo último nombramiento me está permitiendo ampliar mis conocimientos en algunas materias", ha asegurado.
"Se han reducido el número de familias que no pueden llegar a fin de mes"
Entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno con Carlos Alsina
El ministro de Economía también ha defendido que el 50% de los nuevos empleos se ha producido en los sectores de mayor valor añadido. "Estamos rompiendo el círculo vicioso que había en la economía española", ha respondido. Ha asegurado que en las rentas medias-bajas ha aumentado el poder adquisitivo.
Por otro lado, reconoce que, desde el gobierno, son conscientes de que a las familias todavía les cuesta llegar a fin de mes, pero ha reconocido que "se han reducido".
"Ha subido el poder adquisitivo de los españoles desde que gobierna Pedro Sánchez"
Entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno con Carlos Alsina
El vicepresidente primero ha hablado también de la situación de los salarios y del poder adquisitivo. Ha asegurado que el poder adquisitivo ha subido un 3,5% desde 2018 hasta 2025, "descontando el efecto de la inflación y la evolución de los impuestos".
"La gente me da ánimos por la calle"
Entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno con Carlos Alsina
Al ser preguntado sobre si la gente le reconoce por la calle, el ministro ha reconocido que sí y que la gente que le para le da ánimos para seguir trabajando. "Son mensajes positivos en general", ha dicho.
"Vamos a presentar presupuestos, pero hay que tener una visión realista de la situación económica"
Entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno con Carlos Alsina
Alsina ha insistido sobre la obligación constitucional de presentar presupuestos y el ministro ha insistido en que los van a presentar, pero ha dicho que hay que tener una visión "realista" de cuál es la situación económica.
"Es pronto para saber cuál es el efecto de la guerra y de las medidas y hay que verlo para saber cuándo presentar presupuestos"
Entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno con Carlos Alsina
El ministro de Economía ha condicionado la presentación de presupuestos al efecto de las medidas y de la guerra en Irán. "Depende de cómo evolucionen las circunstancias y los precios", ha dicho Carlos Cuerpo. El vicepresidente primero ha dicho que para presentar los presupuestos hay que tener una base subyacente que tenga sentido en las actuales circunstancias económicas. "No queremos que los presupuestos queden desfasados", ha afirmado.
"Para mí es un honor ser vicepresidente primero"
Entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno con Carlos Alsina
Carlos Cuerpo ha dicho que no se arrepiente de ser vicepresidente primero y que lo ve como "un honor". Sobre el panorama económico y si vamos hacia un escenario de menor crecimiento y mayor inflación, el ministro ha reconocido que hay una "enorme volatilidad". En cuanto a la deuda española, Cuerpo ha dicho que España ha llegado al conflicto en Irán con una buena situación económica y cree que esto nos posiciona en una situación "ventajosa".
"Hay que intentar avanzar de la mano del gobierno chino para que se cumpla el derecho internacional"
Entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno con Carlos Alsina
Sobre las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez en China, donde ha pedido al país asiático que haga "más" para que se cumpla el derecho internacional, Carlos Cuerpo ha afirmado que son muy "claras" y que lo que pide el presidente es avanzar hacia la paz, y el rol que tiene que jugar China es "importante".
"El presidente manda un mensaje al poner en una vicepresidencia primera al Ministerio de Economía"
Entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno con Carlos Alsina
Sobre su nuevo papel de vicepresidente primero, Carlos Cuerpo dice que, sobre competencias, el mayor cambio es en materia de coordinación de las políticas económicas. También ha destacado que el presidente del Gobierno ha mandado un mensaje sobre la importancia de la economía al poner al Ministerio de Economía en una vicepresidencia primera.
"Es una buena noticia la derrota de Orban"
Entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno con Carlos Alsina
El partido Tisza, que lidera el conservador Péter Magyar, ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría, algo que Carlos Cuerpo ha celebrado y ha dicho que es una "buena noticia".
Comienza la entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno
Entrevista a Carlos Cuerpo en Más de uno con Carlos Alsina
El vice primer ministro Carlos Cuerpo responde a las preguntas de Carlos Alsina sobre cómo puede repercutir la guerra de Irán en la economía española y también sobre las palabras de Sánchez de esta madrugada desde China.
Cuerpo defiende que España tiene "espacio fiscal" para afrontar el impacto de la guerra
Cuerpo ha insistido en que España tiene "espacio fiscal" para afrontar el impacto económico del conflicto bélico en Oriente Medio, por lo que no prevé pedir la activación de la cláusula de escape de las reglas fiscales europeas.
Por otro lado, en una entrevista la semana pasada, ha asegurado que prevé que las medidas anticrisis puestas en marcha por el Gobierno contengan la inflación en los meses de abril, mayo y junio "en torno a ocho, nueve décimas e incluso un punto".
Carlos Alsina entrevista a Carlos Cuerpo a partir de las 9:00
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, responde a las preguntas de Carlos Alsina en Más de uno que versarán principalmente sobre las consecuencias de la guerra en Irán en la economía española, la complicada situación del Gobierno que sigue sin presentar presupuestos o la importancia del viaje a China del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.