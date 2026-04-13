Carlos Cuerpo condiciona la presentación de los presupuestos a la evolución de los efectos de las medidas por la guerra de Irán: "Es pronto"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha visitado por primera vez los estudios de Onda Cero desde que fue designado para su nuevo cargo, en una entrevista con Carlos Alsina en la que ha abordado tanto la actualidad internacional como la situación económica y política en España.

La conversación ha comenzado con la reciente derrota de Viktor Orbán en las elecciones húngaras, un resultado que, según Cuerpo, ha sido celebrado por los sectores europeístas. El vicepresidente ha destacado el perfil del candidato vencedor y su programa alineado con la Unión Europea, subrayando que "Es una victoria de Europa".

Cuerpo presidirá su primer Consejo de Ministros como vicepresidente, sobre lo que no ha mostrado mayor nerviosismo, asegurando que "está todo muy rodado". En cuanto a sus nuevas competencias, ha explicado que el principal cambio es el refuerzo de la coordinación política y económica dentro del Ejecutivo. Su nombramiento, ha dicho, responde a la voluntad del presidente de poner el foco en la economía en un momento de inestabilidad global. "Es un honor y el mejor trabajo que podría tener en este momento", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que Hacienda "está en las mejores manos", en referencia a Arcadi España, quien ha sucedido a María Jesús Montero.

La incertidumbre internacional condiciona

En el plano internacional, se ha referido al viaje de Pedro Sánchez a China y a la necesidad de reforzar el orden multilateral, especialmente ante el conflicto con Irán. En este sentido, ha abogado por avanzar en soluciones diplomáticas y por trabajar junto a actores como China para fortalecer mecanismos multilaterales que permitan resolver conflictos "de manera diplomática".

El vicepresidente también ha abordado las advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre el impacto económico de la guerra en Irán. Ha atribuido estas previsiones a la elevada incertidumbre y volatilidad del contexto internacional, aunque ha defendido que España parte de "una posición más sólida" que en crisis anteriores. "Hemos logrado reducir el porcentaje de deuda sobre el PIB", ha señalado, destacando además la mayor independencia energética del país.

Sobre la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, Cuerpo ha insistido en la necesidad de contar con una base sólida que permita responder a posibles efectos adversos. Ha explicado que el Ministerio de Economía trabaja con distintos escenarios, ya que "tiene sobre la mesa escenarios de riesgo, por lo que es pronto para conocer el impacto de la guerra como de las propias medidas". En este contexto, ha reconocido que "persiste una elevada volatilidad", lo que dificulta la planificación.

Aun así, ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá con su obligación: "Vamos a presentar los Presupuestos", ha afirmado, tras la insistencia de Alsina sobre el carácter constitucional de esta tarea. También ha defendido la capacidad del Gobierno para actuar en un contexto de prórroga presupuestaria, asegurando que están operando "dentro de la normativa".

Vamos a presentar los Presupuestos

También se ha referido al impacto del conflicto en el estrecho de Ormuz, destacando la volatilidad de los precios de materias primas energéticas como el petróleo o el gas, lo que repercute directamente en combustibles y fertilizantes. En este sentido, ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar efectos de segunda ronda en los precios. No ha descartado que, si el conflicto se prolonga, pueda haber problemas de suministro en algunos combustibles como el queroseno.

Mejora de la economía

En materia económica, Cuerpo ha destacado el impacto de medidas como las subvenciones a los carburantes, que han contribuido a contener la inflación en los últimos meses. Ha explicado que su retirada dependerá de la evolución de los precios, en función de si estos se moderan.

Respecto al poder adquisitivo, ha asegurado que entre 2018 y 2025 los salarios reales han aumentado un 6,5% en términos generales, y un 3,5% si se tienen en cuenta los efectos fiscales. Ha subrayado que esta mejora se ha producido en un contexto de fuerte subida de precios, aunque en España ha sido inferior a la media europea. Además, ha defendido que el crecimiento del empleo en sectores de mayor valor añadido ha contribuido a mejorar las rentas, especialmente en los tramos más bajos.

No obstante, ha reconocido que existe una percepción generalizada de encarecimiento de la vida: "hay una sensación de inseguridad económica" que, a su juicio, debe ser combatida con políticas de crecimiento y estabilidad.

Durante la entrevista, también se ha puesto sobre la mesa la persistencia de problemas estructurales como la pobreza infantil. Cuerpo ha recordado que en 2018 los niveles de desigualdad eran muy elevados y ha defendido que el Gobierno está avanzando hacia la convergencia con otros países europeos, aunque ha admitido que queda camino por recorrer en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Descarta formar parte de una lista electoral

En relación con una posible participación en listas electorales del PSOE, ha sido claro: "No formo parte del partido", recordando que su trayectoria ha sido técnica y no política. En clave nacional, ha valorado positivamente los datos turísticos de Semana Santa, que han sido "buenos, incluso muy buenos" pese a la guerra, y ha vinculado estos resultados con la política energética y económica desarrollada en los últimos años.

Por último, sobre el juicio del llamado caso Mascarillas, ha asegurado vivirlo con "indignación" y ha defendido la necesidad de actuar en tres niveles: control, responsabilidad política y respuesta judicial ágil. "Lo importante es señalar que ninguna situación de este tipo va a quedar impune", ha concluido.