Marta García Aller critica el argumento de Cuerpo: "Vincular la falta de Presupuestos a la incertidumbre económica actual queda forzado"

Carlos Cuerpo ha hablado de la falta de Presupuestos Generales del Estado en Más de uno. En una entrevista en la que también ha abordado temas como la actualidad económica o las medidas por la guerra en Irán, el ya vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía ha condicionado las cuentas del Ejecutivo a la situación actual de "incertidumbre" mundial por dicho conflicto.
En tiempo de tertulia tras la entrevista de Alsina a Cuerpo, Marta García Aller ha criticado el argumento del vicepresidente. "Vincular la falta de Presupuestos a la incertidumbre económica actual queda un poco forzado", ha señalado Marta García Aller, que ha añadido que hay que tener en cuenta que no hay cuentas desde 2022, "de cuando Calviño era vicepresidenta".
La relación de Carlos Cuerpo con el PSOE
Otros de los temas destacables de la entrevista es el de la relación de Cuerpo con el PSOE, partido al que no se encuentra afiliado. "Que Cuerpo no se quiera afiliar al PSOE es interesante por el valor que se le dio a su nombramiento. Desde el propio poder político, se asume que la política tenga un valor negativo", sostiene Ainhoa Martínez.
Por otro lado, Rubén Amón afirma que está "bien elegido" desde el punto de vista de la protección de tener a un "vicepresidente incorrupto" al no tener relación con el PSOE. Caraballo, por su parte, asegura que Pedro Sánchez ha vuelto al "esquema Nadia Calviño".