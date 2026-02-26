Susana Díaz desvela cuál fue el momento más difícil de su vida política: "No me quería levantar de la cama"

Susana Díaz ha revelado este jueves en Por Fin que su derrota en las primarias del PSOE de Andalucía en 2021 fue el momento más difícil de su vida política. "Casi me parten", explicaba en Onda Cero en una conversación junto a Jaime Cantizano y Celia Villalobos.

"No me quería levantar de la cama, tuvo que ir mi madre a sacarme (…) Me sentí tan mal, me pareció todo tan difícil de entender...", reconoce la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía entre 2013 y 2019.

"Ese fue el momento más delicado, en el que de verdad dudé si seguir o no en política", sentenciaba.

Asegura, además, que esta derrota fue mucho más difícil de digerir que la que sufrió contra Pedro Sánchez en las primarias de 2017 por el liderazgo del PSOE. "No entendía nada porque no se correspondía con lo que me había estado diciendo durante tanto tiempo, fue mucho más doloroso", explicaba.

Qué pasó en las primarias del PSOE de Andalucía

Las primarias del PSOE de Andalucía de junio de 2021 marcaron un antes y un después en el partido y en la comunidad autónoma. Díaz llegaba como líder histórica del partido, aunque había perdido las anteriores elecciones autonómicas ante Juanma Moreno.

Fue Juan Espadas quien se impuso con claridad en esas primarias con el 55% de los votos frente al 38% de Díaz, abriendo así una nueva etapa interna para el socialismo andaluz que no fue precisamente fructífera.

El PSOE-A obtuvo 30 diputados en las elecciones de 2022 y Juan Espadas anunció en 2025 que no optaría a la reelección como líder del partido, dejando así paso a María Jesús Montero como secretaria general.