Susana Díaz critica el momento escogido por los sindicatos para convocar la huelga general: "La fecha me ha generado contrariedad"

La huelga general ha generado controversia y contrariedad entre los ciudadanos españoles. Tanto es así que el seguimiento y la participación de los trabajadores ha sido desigual en comparación con otras huelgas generales convocadas con anterioridad.

Durante la tarde, miles de personas se echaron a las calles para movilizarse por la vivienda, los bajos salarios y los servicios públicos. Sin embargo, no todos los sectores han decidido secundar mayoritariamente la huelga.

Así lo explica Susana Díaz en Por Fin, donde señala la desproporción de la participación según los sectores más sindicalizados. Para ello pone de ejemplo el sector del transporte, donde una gran cantidad de empleados ha decidido seguir la huelga con el accidente ferroviario de Urda candente.

"En los sectores más sindicalizados se notaba mas, el tema de la automoción, el transporte porque venimos del lío con la alta velocidad, los rodalíes y los cercanías", apunta la tertuliana.

Una movilización justificada

A pesar de la disparidad, para Susana Díaz la huelga contaba con los motivos suficientes para convocarse. Tal y como detalla, existe un "caldo de cultivo" en la sociedad que invitaba a las protestas y las reclamaciones.

No obstante, Díaz cuestiona el momento elegido por los sindicatos. Después de que Pedro Sánchez convocara elecciones generales para el 29 de noviembre, el anuncio de la huelga general ha provocado una gran división.

"Podríamos haber ido hace un año, hace dos, o hace un mes. Yo creo que la fecha exacta a mí me ha generado contrariedad", destaca la tertuliana. A su juicio, la labor de los sindicatos está en representar a todos los trabajadores de este país, algo que en esta ocasión no ha ocurrido.

Además, ha señalado la influencia del Sindicato de Inquilinas a la hora de fijar una fecha. "Creo que se lo tenían que haber hecho mirar y no haberse dejado arrastrar por ese movimiento del Sindicato de Inquilinas, que no tiene capacidad para convocar una huelga general", subraya.

Díaz condena los actos violentos

Más allá de la participación y el seguimiento, la tertuliana ha denunciado los momentos violentos que se vivieron en el día de ayer, tanto por parte de los manifestantes como por la policía.

Según explica, las imágenes le generaron "rechazo" puesto que los piquetes informativos vividos nada tuvieron que ver con los piquetes tradicionales. "Los casos de violencia que vivimos anoche no eran los piquetes informativos ni eran nuestro movimiento sindical tradicional", apunta.

Respecto a las intervenciones de la policía, que acabaron cargando contra los manifestantes en muchas ciudades de España, Díaz considera que se evidenció una falta de liderazgo político. "Le ha faltado liderazgo político a la dirección de la policía, porque al final los profesionales que están ahí tienen que tener instrucciones. Ahí yo creo que también se lo tenía que haber hecho mirar el ministerio", concluye.