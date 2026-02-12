El Supremo escucha las alegaciones de Ábalos, Koldo y Aldama antes del juicio de las mascarillas

El Tribunal Supremo celebra este jueves una audiencia preliminar previa al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia en la que escuchará las alegaciones de los tres acusados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Se trata de una vista previa que viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuyo artículo 785 establece que se "requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor".

Aunque solo intervengan en la vista sus abogados, Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, están obligados a acudir tras rechazar el alto tribunal que pudieran conectarse por videoconferencia desde la cárcel.

Hasta 30 años de cárcel

En la audiencia preliminar, las partes "podrán exponer lo que estimen oportuno" antes de la celebración del juicio, según ese artículo de la LECrim, que señala aspectos relacionados con "la posibilidad de conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas".

La defensa del exasesor ministerial Koldo García ha pedido 'in extremis' al Tribunal Supremo que consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia para juzgar la causa por presunta corrupción en contratos de mascarillas en plena pandemia.

La abogada Leticia de la Hoz presentó el miércoles, un día antes de la audiencia preliminar que se celebra hoy en el Supremo, un escrito en el que solicita la suspensión del procedimiento para plantear esta cuestión prejudicial.

A la espera de lo que decida el tribunal respecto a la cuestión prejudicial, la audiencia preliminar ya ha comenzado con la negativa de los acusados a llegar a una conformidad con los escritos de acusación.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, que es una petición inferior por haber reconocido los delitos de los que se le acusa. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Anticorrupción atribuye al exministro y su exasesor presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Al empresario le aplica la atenuante de confesión y le achaca solo los tres primeros delitos.

Piden apartar a cinco magistrados del tribunal

Las defensas del exasesor ministerial Koldo García y del exministro Jose Luis Ábalos han pedido sin éxito apartar del tribunal a cinco de los siete magistrados por entender que tienen afinidad con alguna de las acusaciones o una opinión formada en la causa por presunta corrupción en contratos de mascarillas.

Una petición que a los pocos minutos ha sido rechazada por el Tribunal Supremo por "extemporánea" en la audiencia preliminar que celebra este jueves.

Los dos con rostro serio e ignorándose mutuamente

Los acusados siguen la vista en silencio detrás de sus abogados.

El exministro Jose Luis Ábalos, ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo | Agencia EFE

Es la primera vez que Ábalos y su exasesor reaparecen desde que están en prisión, el pasado 27 de noviembre.

Ambos, uno al lado del otro, se encuentran escoltados por policías y han escuchado a las partes con gesto muy serio. Con la cabeza baja, Koldo García se ha tapado la mitad de la cara con una chaqueta durante toda la audiencia.

Un agente y un hueco en el extenso banco del Salón de Plenos del Supremo le separaba a él y al exministro del comisionista Víctor de Aldama, sentado en un extremo.