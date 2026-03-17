Sumar se revuelve: "¿A qué espera el Gobierno para tomar medidas?"

Sumar parece haber asumido un cambio de rol ante su socio de gobierno. Porque esta mañana, su portavoz Verónica Martínez Barbero salía a la palestra del Congreso con un tono enérgico -casi agresivo- para denunciar la indolencia de Pedro Sánchez a la hora de tomar medidas eficaces para paliar la crisis derivadas de la guerra de Irán. Para Sumar, el Gobierno no quiere traer al Congreso medidas necesarias como la prórroga de los contratos de alquiler para evitar perder votaciones.

¿A qué espera el Gobierno... a qué tiene miedo?

¿Qué pasa con la renovación de los contratos del alquiler? Con esta pregunta comenzaba Barbero su intervención, para que el Gobierno tome medidas, para empezar, en materia de vivienda. Desde Sumar, "exigen" -utilizan este verbo- al Gobierno que este viernes se incluya entre las medidas del escudo social que anuncie el consejo de ministros, la prórroga de alquiler para la renovación de contratos. "Es imperativo -añadía Barbero- y vamos a dar la batalla hasta que esto suceda".

A juicio de Sumar, la prórroga de estos contratos no es negociable. Tiene que ocurrir -aseguran- y se preguntan "¿a qué tiene miedo el PSOE... a perder una votación?, ¿por qué no da el paso para obligar a los propietarios a prorrogar con el mismo precio los contratos de alquiler a sus inquilinos, una vez finalizados los cinco años de contrato?

Sumar eleva el tono en plena debacle electoral del 15-M

Las palabras de Barbero llegan tras la debacle electoral de las elecciones de Castilla y León del pasado domingo. Un momento delicado para "la otra izquierda" a la que también pertenece Sumar junto con Izquierda Unida, Podemos y otros partidos, socios habituales del PSOE. Desde Sumar no quieren vincular esos malos resultados con esta nueva estrategia de choque contra su propio Gobierno. En todo caso, insisten en que sin duda el electorado acaba hablando en las urnas cuando los gobiernos no toman las medidas que necesita la ciudadanía. Por eso- insiste Barbero- es el momento de que este gobierno actúe y actúe ya. "Nosotras siempre estamos dispuestas a negociar" pero -añade la portavoz- aunque debe guardarse discreción al respecto, hay cuestiones innegociables como la renovación esos contratos de alquiler.

Sumar prepara una Asamblea. Izquierda Unida, también. Podemos, ni está, ni se le espera

Preguntada sobre las consecuencias de la debacle del las elecciones en Castilla y León del pasado 15M en las que Sumar y Podemos han desaparecido del su parlamento, Barbero no ha dado pistas sobre cuándo afrontar un debate para unir a esas "otras izquierdas a la izquierda del PSOE", pero sí anuncia la celebración este fin de semana de una reunión del llamado Grupo Coordinador para convocar cuanto antes una Asamblea General del Movimiento Sumar. El anuncio coincide con la petición del líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo de acelerar la elección de un líder de ese nuevo "frente común" en sustitución de Yolanda Díaz.

A este respecto, fuentes de Podemos han evitado toda implicación en este proyecto. Al menos, de momento. Su líder, Ione Belarra, señalaba esta misma mañana que "la izquierda necesita recuperar la capacidad de transformación pero que desde un gobierno como el de Pedro Sánchez... no se puede poner a esa otra izquierda en pie".