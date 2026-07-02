Los sistemas informáticos de la Guardia Civil sufren una caída que les impide el acceso a sus herramientas de trabajo

Los sistemas informáticos de la Guardia Civil han sufrido este jueves una caída generalizada que ha dejado durante horas a numerosas unidades de toda España sin acceso a algunas de sus principales herramientas de trabajo.

La incidencia, que se ha producido en torno a las 12:00 horas, ha afectado a la red interna del instituto armado como consecuencia de un corte de fluido eléctrico, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a la agencia EFE.

El fallo ha impedido el acceso con normalidad a bases de datos, el correo corporativo, la intranet y diversas aplicaciones operativas esenciales para la actividad diaria de los agentes. Además, también se han visto afectados los teléfonos y los equipos informáticos del cuerpo.

A lo largo de la tarde el servicio ha ido recuperándose de forma progresiva en distintos puntos del país. Sin embargo, pasadas las 19:30 horas continuaba sin funcionar el sistema interno de mensajería instantánea que utiliza la Guardia Civil para sus comunicaciones.

La avería ha dificultado durante varias horas el trabajo cotidiano de numerosas unidades, que dependen de estas plataformas para consultar información, acceder a bases de datos y coordinar actuaciones.

La incidencia se ha producido el mismo día en que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha acordado la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco de la investigación abierta por la contratación de una asesora vinculada al exdirigente socialista Leire Díez.