La secretaria de Ábalos declara que Jéssica Rodríguez le acompañó hasta en 13 viajes oficiales

Este martes ha declarado en el juicio por el caso mascarillas la exsecretaria de José Luis Ábalos, Ana María Aranda Jaraices, que sigue ejerciendo sus funciones con el actual ministro, Óscar Puente.

La secretaria del exministro de Transportes ha declarado en el Tribunal Supremo que 13 de los 293 viajes oficiales que hizo fueron en compañía de su expareja, Jéssica Rodríguez, y ha dicho que quien pagó con su tarjeta de crédito personal fue su asesor Koldo García.

A preguntas de la acusación popular que dirige el PP, la secretaria de Ábalos ha afirmado que, de esos 13 viajes realizados por Jéssica Rodríguez con el entonces ministro, varios fueron al extranjero.

Además, ha asegurado que ella pagaba sus compras en El Corte Inglés con la tarjeta de crédito que le daba Koldo García, tarjeta personal del asesor, y "jamás" se pagaron con fondos públicos del Ministerio.

Víctor de Aldama accedía al Ministerio "por el patio de altos cargos"

Ana María Aranda también ha sido preguntada en varias ocasiones por la afluencia del comisionista Víctor de Aldama en el Ministerio. Ella ha confirmado que lo vio varias veces, adonde accedía "por el patio de altos cargos que utilizaba el ministro y subía por el ascensor" que él frecuentaba, si bien ha precisado que siempre que lo vio era porque se reunía con Koldo García.

"Yo siempre veía al señor Aldama subir a nuestra planta e irse a ver al señor Koldo García", ha recalcado. De esta forma, ha admitido que le vio también en tres reuniones, una con el gobernador de Oaxaca y dos con el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, si bien nunca se le dijo "de manera oficial" que tuviese que convocarle.

Además, la secretaria ha admitido que, por solicitud de Koldo García, rellenó varios salvoconductos para distintas personas durante la pandemia, aunque nunca verificó si efectivamente se reunían con el ministro como indicaban dichos permisos.

La Fiscalía cree que Aldama, en febrero de 2021, "recurrió a Koldo García para conseguir que personas de su entorno de negocios, principalmente de nacionalidad venezolana, pudieran eludir" las restricciones de movilidad en pandemia y "entrar por vía aérea a España".