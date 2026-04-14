Un ex alto cargo de Transportes afirma que Koldo le indicó comprar el doble de mascarillas en la trama: "Ocho millones o nada"

El que fuera subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez, ha indicado este martes en el Tribunal Supremo que el exasesor ministerial Koldo García le transmitió que había que comprar ocho millones de mascarillas, frente a la previsión inicial de cuatro, porque Soluciones de Gestión (la empresa situada en el presunto epicentro de la trama) puso esa condición.

"Me indicó que la decisión final era que fueran ocho millones de mascarillas porque el suministrador decía que eran ocho millones o nada", ha expresado en su declaración como testigo en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama, vinculado a esa sociedad.

Gómez ha afirmado que Ábalos le llamó a su despacho el 19 de marzo de 2020 para encargarle realizar una compra de mascarillas: "Me reuní con mi equipo, estudiamos la mejor forma de poder llevarlo a cabo y le propusimos que, en vez del Ministerio, la realizaran empresas del grupo".

Primero, Puertos del Estado compró esos ocho millones y después Adif encargó cinco a Soluciones de Gestión, porque tenían más experiencia en grandes suministros, mayor capacidad logística y mejor posición financiera, ha precisado.

Según asegura, al entonces ministro "le pareció bien" la idea y, como subsecretario, preparó, "por prudencia", una primera orden para que se compraran cuatro millones por parte de Puertos del Estado, que "el ministro llegó a firmar".

El ministro firmó una nueva por ocho millones

Sin embargo, recuerda que a la hora de enviar la petición al BOE, se cambió la orden "y el ministro firmó una nueva por ocho millones". En este sentido, sostiene que Koldo García le dijo que la empresa Soluciones de Gestión, cuya oferta le había entregado el propio asesor, reclamaba que fuera así la compra.

Así las cosas, el que fuera subsecretario insiste en que esa fue "la única oferta" que tuvo sobre la mesa y que por eso se envió a Puertos del Estado. "Posteriormente, la orden se publicó en el BOE y parece ser que algunas empresas, al verla, enviaron otras ofertas que le llegaron a Puertos del Estado y el secretario general de Puertos me las envió posteriormente, pero el contrato ya estaba adjudicado y yo no hice nada con esas ofertas".