Santos Cerdán publicará 'La caída', un libro donde denuncia "linchamiento" y "ataques"

El exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán publicará un libro el 30 de junio titulado 'La caída: poder, relato y destrucción en la era del juicio político', según ha adelantado este viernes el diario Público. Según ha podido saber el citado medio, Cerdán denuncia en esta obra "el linchamiento" que dice haber "sufrido" junto con todos los "ataques" a raíz de ser investigado por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, lo que le llevó a prisión hasta noviembre de 2025.

"Denuncio que quien acusa marca el ritmo y quien se defiende siempre llega tarde, ya que la verdad necesita tiempo y el relato no. Cuento mi experiencia personal de lo vivido, también la entrada en prisión, el linchamiento sufrido y cómo lo intento superar", asegura el entorno de Cerdán al diario Público.

"No se sabía que Santos Cerdán conservaba el arte de la escritura", ha dicho al respecto el director de La Brújula, Rafa Latorre. "Va a publicar su libro antes que Leire Díez".

Investigado en el caso Koldo

Recordemos que Cerdán está investigado en el caso Koldo con acusaciones de cohecho, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. En noviembre, como ya se ha citado anteriormente, salió de prisión provisional y pasó a libertad provisional.

Este mismo lunes declaró ante los medios de comunicación que no ha hecho "nada ilegal ni hay ninguna trama", esperando que "la justicia lo aclare pronto". Así lo señaló a las puertas del juzgado de Tafalla, donde acude regularmente cada mes para cumplir con las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo tras su puesta en libertad.

Ya el pasado 1 de junio, Santos Cerdán manifestó, tras su imputación en el marco del caso Leire Díez, que "ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo". El exsecretario de Organización del PSOE se limitó a pronunciar estas palabras después de que agentes de la UCO de la Guardia Civil llevaran a cabo un registro el 27 de mayo en su domicilio en la localidad navarra de Milagro.