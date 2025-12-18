Santiago Abascal envuelto en la polémica por sus palabras en Plasencia sobre "desinfectar" el palacio de congresos

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha visto envuelto en la polémica debido a las declaraciones que realizó en un mitín en Plasencia el pasado martes. El dirigente del partido de ultraderecha afirmó que había que "desinfectar" o "echar agua bendita" en el recinto, donde escasos días antes se había celebrado el homenaje a Robe Iniesta.

La polémica no tardó en estallar en redes sociales donde varios usuarios cargaron por "la falta de respeto" de Abascal al cantante de Extremoduro recientemente fallecido. Sin embargo, Vox aseguró que no se refería al homenaje del cantante de rock sino al acto de inauguración de campaña que había celebrado en el mismo lugar Pedro Sánchez y el candidato del partido socialista, Miguel Ángel Gallardo, el pasado 4 de diciembre.

La candidata por Unidas Podemos a la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, ambién reaccionó a las palabras de Abascal al que acusó de "inyectar odio en la sociedad" y realizar una "falta de respeto" para terminar calificándolo de "so payaso". Las declaraciones se producen en plena carrera electoral hasta los comicios electorales que se celebrarán este domingo en Extremadura.

Choque directo con María Guardiola

No es la primera polémica que protagoniza el líder de Vox durante la campaña. La candidata del Partido Popular, María Guardiola, cargó en varias ocasiones contra la dirección general de Vox al acusar directamente a su presidente de tener un "problema personal" con ella y de haber empleado expresiones "machistas" como exigir que "pase por el aro" o pedir su "cabeza". Abascal ha trasladado en varias ocasiones su interés por el que el PP cambie de candidata y destituya a la que ha caflicado de "Irene Montero" del Partido Popular.

"No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza", ha afirmado Guardiola, quien considera evidente la animadversión personal de Abascal hacia ella. La candidata insiste en que Vox ha cruzado límites y que Extremadura merece un debate con el candidato regional del partido, Óscar Fernández Calle, y no con un "turista", como definió a Abascal en tono irónico.