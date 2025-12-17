Abascal contrapone el "sentido común" de Vox frente a los discursos "alejados de la gente" del PP y el PSOE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha contrapuesto el "sentido común" de su formación frente a los discursos "insoportables" y "alejados de la gente" del PP y el PSOE, tanto a nivel nacional como en Extremadura, ha dicho.

"Escuchamos a la señora Guardiola haciendo lo mismo que Sánchez, hablando de los macrodatos y de la economía que nadie entiende y que no llega a nadie porque no se compadecen ni son coherentes con los problemas que todos y cada uno de vosotros tenéis en el día a día", ha asegurado.

Así, en un acto de campaña en Mérida, junto al candidato a la Presidencia de Extremadura Óscar Fernández, Abascal ha criticado que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, expongan "macrodatos de una España irreal" y de una "Extremadura irreal".

Respecto al candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, al que ha calificado como "el colocador del hermano de Sánchez", ha asegurado que "está callado como un muerto". "Lo vamos a doblar y lo vamos a sentar en el banquillo, y lo van a juzgar por corrupto, que no tenga ninguna duda", ha aseverado.

VOX HABLA DE LO QUE "A LA GENTE LE PREOCUPA"

El presidente de Vox ha incidido que su formación en la campaña de las elecciones en Extremadura está escuchando "de confín a confín" del territorio y hablando de lo que "a la gente le preocupa" y de sus "problemas reales".

Entre ellos, ha enumerado los salarios que "no permiten para llegar a final de mes", una España y una Extremadura en la que uno se puede "arruinar trabajando", el problema del acceso a la vivienda, la seguridad en las calles o la "degradación" de la sanidad pública o del sistema de ayudas sociales que "se llevan aquellos que no lo merecen y a los que se pone por delante de los españoles".

De la misma manera, ha incluido la situación del sistema educativo, que se ha convertido en un sistema "para adoctrinar y no para formar y para instruir a los jóvenes, sino para adoctrinarlos y para corromperlos en ideologías fanáticas y absolutamente contraproducentes".

"Estamos hablando de cosas sencillas, de sentido común, de que queremos un campo próspero, queremos que haya industrialización, queremos que en el campo se pueda prosperar, se pueda vivir", ha dicho.

"Esa es la realidad de la que sólo hablamos nosotros. Y gracias a eso, gracias a que estamos hablando de lo que de verdad preocupa a la gente, es por lo que vais y vamos a tener un gran resultado en estas próximas elecciones", ha considerado.

En este sentido, ha criticado que el bipartidismo no pueda discutir sobre ideas porque "tienen las mismas políticas", incluso las políticas de género, poniendo como ejemplo que Guardiola "se ha puesto en modo feminazi en esta campaña, diciendo que nadie le puede llevar la contraria".

Al respecto, el líder de Vox ha dicho que no se le lleva la contraria a Guardiola "por ser mujer" sino porque "no tiene razón, porque no tiene sentido lo que dice, y porque ha traicionado y ha robado el cambio en Extremadura", al considerar que el gobierno de PP y Vox tras las elecciones de 2023 representaba la "primera vez" en la que podía haber un "verdadero cambio de rumbo en Extremadura".

"Y han pasado dos años y la señora Guardiola no ha cumplido ni con los extremeños, ni ha cumplido con Vox y encima os ha mentido y nos ha mentido a nosotros y por eso salimos de los gobiernos, demostrando que nosotros somos capaces de dejar los cargos para no traicionar a la gente que había confiado en nosotros", ha recalcado.

Durante su intervención, Abascal también ha criticado los cambios introducidos por el Gobierno en las transferencias mediante Bizum a partir de 2026 o la reunión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el empresario Julio Martínez tan solo 72 horas antes de su arresto, unas críticas, junto con otras, que han provocado que el "bipartidismo corrupto" le haya dado al "ventilador de la porquería para intentar involucrar" a Vox.

Ante ello, ha asegurado que su formación "no está en ningún proceso judicial" y es un partido "limpio de polvo y paja", lo que "no significa que en Vox no puede haber alguien que se corrompa, eso es naturaleza humana. Ya lo encontraremos a tiempo, lo echaremos y lo denunciaremos nosotros mismos".

"Así que ni mafia de unos, ni estafa de otros. Aquí tenemos la esperanza y la alternativa que representa Óscar Fernández en Extremadura", ha reiterado, al tiempo que se ha despedido con un mensaje de ánimo: "Adelante, gladiadores de Emérita Augusta, ¡Viva España!"

ÓSCAR FERNÁNDEZ ATACA AL "BIPARTIDISMO CORRUPTO"

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha atacado al "bipartidismo corrupto" por expulsar a los jóvenes ante la falta de oportunidades.

También ha condenado los discursos optimistas de Guardiola y sus consejeros sobre la situación de Extremadura mientras que en la región hay unas listas de espera "enormes", los docentes "no cobran lo que deben cobrar" o los agricultores están "enterrados en papeles".

Fernández ha centrado su intervención en la situación de los jóvenes y se ha detenido en los problemas de acceso a la vivienda, un hecho sobre el que entiende que es "urgente que haya un gobierno que coja el toro por los cuernos" y que ponga "soluciones", entre las que ha incluido liberar suelo público, bajar los impuestos y construir vivienda pública.

"Nosotros, con las viviendas, no queremos ningún milagro, igual que tampoco queremos ningún milagro para nuestros jóvenes. Nosotros queremos que la gente, la gente joven que nos rodea en tantos actos, en los mítines, en las ruedas de prensa, nosotros lo único que queremos es que tengan la posibilidad de acceder a esa vivienda si quieren emanciparse, si quieren formar una familia", ha incidido.

Además, ha exigido que todos los recursos de los extremeños tienen que ir a "lo importante" y ha planteado que los "sindicatos y agencias chiringuiteras, fuera, todas fuera", además de asegurar que no se puede consentir que la gente formada se vaya fuera mientras aquí haya gente que "sólo quiere venir a vivir de las ayudas sociales".

"Nosotros tenemos las cosas muy claras. Prioridad nacional tanto en la vivienda de la que os he hablado, como en las ayudas sociales de las que os he hablado", ha dicho, además de insistir en que este domingo, 21 de diciembre, se tiene una "gran oportunidad" de cambiar los últimos 40 años de "bipartidismo corrupto". "La oportunidad la tenéis vosotros, la oportunidad está en vuestras manos", ha espetado.

En el acto también ha intervenido el número 1 de Vox por la provincia de Badajoz a las elecciones extremeñas, Ángel Pelayo Gordillo, quien ha dicho que quien también quiera ser el "azote de la banda del Peugeot" que vote a Vox el domingo.

También ha afeado que quienes critican la presencia de Abascal en Extremadura son lo que "no llenan ni un salón de bodas" en los mítines que hacen, frente a quienes cual está Vox y el "entusiasmo" y el "afecto" que genera Santiago Abascal y el candidato Óscar Fernández Calle "por todos los pueblos de Extremadura".

Del mismo modo ha insistido Gordillo en que estas elecciones podían haberse evitado "perfectamente", al tiempo que ha recordado que su partido puso encima de la mesa unas "condiciones justas" y un programa alternativo de gobierno que "enderezara el rumbo equivocado".