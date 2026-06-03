Sánchez renuncia a presentar Presupuestos y se centra en los de 2027 con el "mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás"

Pedro Sánchez ha anunciado que, finalmente, será en 2027 cuando se presenten los Presupuestos Generales del Estado. El presidente del Gobierno, por tanto, descarta hacerlo a lo largo de este año, y afirma que serán los "más ambiciosos, más sociales y más responsables desde el punto de vista fiscal".

Sánchez ha añadido que durante este mes se actualizará el cuadro macro para aprobar las nuevas cuentas, y se presentarán las líneas generales a los grupos parlamentarios. El presidente ha explicado que "vamos a empezar esta misma semana con la orden de Hacienda, y esperamos llevarlo al Parlamento lo antes posible".

Durante su intervención en el Cercle d´Economía de Barcelona, ha adelantado que van a ser unos presupuestos "sociales, para reforzar aún más nuestro Estado del bienestar", y ha indicado que la vivienda va a tener un peso "prioritario, con el mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás en nuestra historia democrática".

No habrá Presupuestos Generales en 2026

El anuncio de Sánchez conlleva que el Gobierno renuncia a los Presupuestos Generales de este año para centrarse ya en los del próximo ejercicio, unas declaraciones que chocan con las intenciones que había manifestado Carlos Cuerpo apenas unos meses antes.

En una entrevista concedida a RNE el pasado mes de marzo, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, afirmaba que el Ejecutivo "intentaría" presentar los Presupuestos Generales del Estado antes de verano.

Sin embargo, semanas después, el propio Cuerpo se encargaba de alejar esa posibilidad sin confirmar ninguna fecha aproximada, asegurando que era "difícil" elaborarlos debido a la incertidumbre internacional. El ministro señalaba que la intención era esperar "a que esta situación se estabilice y podamos tener unas previsiones acordes".