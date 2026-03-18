Sánchez deja de lado la intención de presentar los presupuestos ante la "gravedad" por la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado en el aire si va a presentar o no el Proyecto de Presupuestos Generales (PGE), tal y como prometió en el mes de diciembre. En una rueda de prensa junto con el presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski, ha pedido "ser conscientes de la gravedad de la situación" actual, por la guerra de Irán.

A su juicio, en estos momentos lo importante es la inestabilidad que está provocando el conflicto en Oriente Medio y por eso ha puesto en valor que el Consejo de Ministros va a reunirse el viernes de manera extraordinaria para aprobar medidas para paliar "una de las mayores crisis" desde que comenzó su mandato.

De hecho, el líder del Ejecutivo se ha mostrado algo molesto con la pregunta de los periodistas, porque "con la gravedad de la situación que tenemos encima de la mesa... Entrar en si esta medida u otra...". Además, ha restado importancia sobre si va a incluir medidas sobre vivienda, exigencia de Sumar, ERC y Bildu, y se ha limitado a decir que "el decreto pondrá todos los instrumentos del Estado para proteger a los ciudadanos".

El viernes hay Consejo de Ministros extraordinario

Lo que sí ha confirmado es que está negociando con los agentes sociales y los grupos parlamentarios un paquete de medidas para proteger a hogares y trabajadores de los efectos "inmediatos y coyunturales" de la guerra y también para aplicar medidas de carácter estructural.

Sobre estas, ha explicado que estarán centradas en una transformación del sistema energético "que nos permita ser más resilientes a shocks que nada tienen que ver con el funcionamiento de la economía española", como es el caso de la "crisis energética derivada de la guerra de Irán".

Un mensaje de tranquilidad

Así las cosas, Pedro Sánchez ha señalado que lo "importante" es que los ciudadanos sean "conscientes de la gravedad que vive el mundo" y las consecuencias que está provocando eta guerra en el mundo, a nivel de desplazamientos masivos, a nivel socioeconómico... Por eso, ha puesto en valor las medidas y respuestas estratégicas que el Gobierno ha dado a lo largo de los años en otras situaciones similares, en comparación a la gestión que hicieron de otras crisis "otras administraciones".

El presidente ha emplazado a los medios al Consejo de Ministros del viernes para comprobar cuáles son las medidas exactas que se van a aprobar y ha recordado que su Gobierno ha salido ya de otras crisis con un crecimiento más elevado que el de la media europea y un nivel de creación de empleo que supone "en el año 2025, el 41% de la zona euro". Por todo ello, ha trasladado a los españoles "un mensaje de tranquilidad" porque las medidas que anunciará el viernes serán "coherentes" a las de los últimos tiempos.