Sánchez arremete contra Aznar para reivindicar su gestión ante el conflicto en Irán: "Nos metió en una guerra a cambio de ego"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados en un pleno en el que ha defendido su gestión ante la crisis generada por la guerra de Irán, su plan de medidas y la posición de España respecto al conflicto.

En 36 minutos de discurso Sánchez no sólo ha insistido en el lema del 'no a la guerra' sino que ha recordado la multitudinaria manifestación que se celebró en España el 15 de febrero de 2003 para expresar el rechazo a la guerra de Irak.

En este punto ha reprochado al entonces presidente del Gobierno de entonces, José María Aznar, que desoyera la petición de los ciudadanos y nos arrastrara a "aquella locura a cambio de ego" y ha pedido no cometer los mismos errores.

En este sentido, ha comparado la actitud de Aznar de entonces con la que están adoptando frente al conflicto en Irán el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, y lamenta que estén replicando esa actitud.

No elegimos las crisis, pero sí cómo reaccionamos ante ellas

A partir de ahí Pedro Sánchez, cuya comparecencia se produce 26 días después del inicio de la guerra, ha resaltado la reacción de su gobierno a los distintos momentos excepcionales que ha tenido que gestionar desde que es jefe del ejecutivo, "no elegimos las crisis, pero sí cómo reaccionamos ante ellas", ha señalado.

En este punto ha enumerado las distintas medidas que se han implementado en la pandemia, en la guerra de Ucrania, en la guerra comercial abierta por Donal Trump o ahora con la la guerra de Irán.

Nadie sabe lo que va a pasar

El jefe del Ejecutivo ha terminado su intervención asumiendo la incertidumbre respecto a la deriva de la guerra, "qué va a pasar a partir de ahora, nadie lo sabe, de lo que sí podemos estar seguros es que de este conflicto no van a salir salarios más altos ni viviendas asequibles, esta es la verdadera tragedia"

Entiende Sánchez que lo último que necesitaba el mundo es otra guerra cuyo único objetivo es "alimentar los intereses de los de arriba" por eso "decimos no a la ruptura unilateral del derecho internacional, a repetir los errores del pasado, a vestir de democracia lo que en realidad en codicia, en definitiva decimos no a la guerra"..

Como colofón a su intervención, Sánchez ha reivindicado las razones por las que España no necesita esta guerra y ha recalcado que "en un mundo incierto, carente de empatía es un orgullo ser español". "España no va a ser cómplice ni de agresiones ilegales no de mentiras disfrazadas de legalidad", ha concluido.

Feijóo ve en Sánchez "un pacifista de pacotilla" y le fija la posición del PP

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de desmontar el discurso del presidente del gobierno criticando su falta de coherencia respecto a la defensa de la paz.

Feijóo ha afeado a Sánchez que trate de personificar la defensa de la paz cuando "la propaganda iraní estampa" su "cara en los misiles" que lanza contra países aliados de España, y le ha tachado de "pacifista de pacotilla".

Por ello ha contestado al 'no a la guerra' de Sánchez resumiéndole cuál es la posición de su partido: "No a la guerra y no a usted, Sr. Sánchez". Le ha afeado Feijóo también al presidente que lleve tres años sin presentar los presupuestos y se escude ahora en una guerra que empezó hace tres semanas.

Abascal acusa a Sánchez de anhelar catástrofes para "tapar sus corruptelas"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disfrutar y anhelar las catástrofes, como las pandemias, las inundaciones o las guerras, porque así puede "tapar" el "ruido de sus corruptelas".

Los socios del Gobierno, contra PP y Vox

En el turno de los socios del gobierno, la portavoz de sumar, Verónica Martínez Barbero, ha reivindicado el papel de su formación a la hora de forzar al PSOE a aprobar el decreto que limita la subida de los alquileres para limitar los efectos de la guerra en los más vulnerables.

Por su parte el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha seguido la línea marcada por Pedro Sánchez afeando al PP su pasado por la postura de Aznar en la guerra de Irak.