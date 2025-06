Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué debe hacer Pedro Sánchez: "No es una solución que dimita, ¿si hubiera elecciones saldría el PP?"

Como ya ocurriera hace más de un año, con la carta en la que Pedro Sánchez anunció que se tomaba unos días para reflexionar sobre su futuro, los planes del presidente del Gobierno solo los sabe él. Bien es cierto que, tras el informe de la UCO, Sánchez ha admitido en varias ocasiones que ni habrá adelanto electoral, ni se irá y que los comicios generales serán cuando toca, es decir, en 2027; pero el sentir de los socialistas, su despejada agenda (solo en Moncloa con Salvador Illa) e incluso sus nervios en alguna intervención pública han hecho ver en los últimos días que realmente puede que todo esté más abierto de lo que parece.

Ahora, no parece tan irreal o, al menos, tan altamente improbable pensar en unas elecciones generales o en una dimisión. Por eso, ante esta situación de incertidumbre, hemos salido a la calle (sin ser nosotros Tezanos, ni nada de eso), para ver qué creen los españoles que debe hacer Pedro Sánchez. ¿Aguantar? ¿Retirarse? ¿Unas elecciones y volverlo a intentar?

"Dimisión total"

"Irse", "marcharse", "dimisión total", "dimitir"... Estas han sido algunas de las respuestas más tajantes que nos hemos encontrado. Aunque hay quien tiene claro que pese a que tendría que echarse a un lado, "no lo va a hacer". Los más críticos consideran directamente que "no ha hecho nada bien", que es "malísimo", que "ha dicho muchas mentiras" y que "tienen que detenerlo y llevarlo directamente a la cárcel, con el fiscal general".

Otros, por su parte, no se centran solo en el PSOE y consideran que el problema es directamente de "todos los partidos" porque "nadie ayuda".

Si nos sube la pensión...

Sin embargo, el de la dimisión no es ni mucho menos el sentir general: "Seguir, que siga bien. Que luche bien. Si nos sube la pensión..."; también hay quien -de momento- le daría "un voto de confianza". Y, también, hay quien sostiene que no debería dimitir porque "España no está tan mal, como la gente dice".

A decir verdad, los argumentos para defenderle casi son los mismos que utiliza el propio Sánchez: "Cuántos han robado de la derecha" o "Dimitir no es una solución, porque si hay elecciones ¿saldría el PP?". Sea como fuere, lo que está claro es que, como decíamos al principio, el futuro de Sánchez solo lo sabe... el propio Sánchez.