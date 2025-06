Daniel Ramírez García-Mina revela el sentir de los alcaldes socialistas: "Hay que decidir entre salvar a Pedro Sánchez o el partido"

Daniel Ramírez García-Mina, redactor jefe de El Español y colaborador de La España que Madruga, de Más de uno, y de Por fin, ha revelado durante la tarde de este viernes en el programa de Jaime Cantizano un detalle que explica perfectamente el sentir en el PSOE y la situación de "preocupación" que impera en las filas socialistas desde hace ya más de una semana, cuando el informe de la UCO apuntó directamente a Santos Cerdán, Koldo, Ábalos y a la cúpula del partido.

"Esta mañana he estado hablando con algunos alcaldes socialistas -comenzaba García-Mina- y me contaban dos cosas: la primera, que contrasta con esa tranquilidad que pretende transmitir Montero. Hablan de una hondísima preocupación, porque la corrupción la ha descubierto la UCO, no el PSOE. Entonces, estaría todavía en marcha esta trama. Esto supone que nos seguirían robando", dice.

Si nadie es capaz de moverle la silla...

Pero el asunto más importante ha llegado cuando ha revelado que ellos mismos describen que "ha llegado un momento entre salvar al líder, a Pedro Sánchez, o salvar al partido". El colaborador de Más de uno explicaba, además, que los alcaldes del PSOE expresaban su malestar en el sentido de que si nadie "es capaz de moverle [a Pedro Sánchez] la silla y de que convoque elecciones, la gente no olvidará". Ya que, añadía, "si el PSOE hoy cierra filas con la persona que aupó a los mosqueteros (en referencia a Santos Cerdán y Ábalos), el partido correrá un peligro enorme en las próximas elecciones".