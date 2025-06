Pedro Sánchez convoca a Salvador Illa para una reunión de urgencia en Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado esta mañana una reunión de urgencia en Moncloa a la que ha citado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Esto es debido a la situación que afronta el gobierno por los casos de corrupción que asolan tanto al partido como a su entorno, además de la cada vez más clara debilidad parlamentaria y parálisis legislativa.

En medio de la tormenta política que sacude al PSOE, Sánchez ha llamado a uno de sus hombres de confianza para analizar la situación. Illa es el principal apoyo político con el que cuenta Sánchez. Ambos dirigentes llevan cuatro años sincronizando la actuación de sus partidos y mantienen una estrecha relación personal.

El encuentro no estaba previsto ni en la agenda del jefe del Ejecutivo ni en la del presidente catalán. Y de hecho, Illa, tenía previsto participar esta tarde en Barcelona en el acto de clausura del programa de liderazgo para la Europa del siglo XXI de la Academia Europea Lidership. Además, el presidente catalán tuvo que cancelar un acto que tenía previsto en el Colegio de Economistas de Barcelona para poder acudir ala cita con Sánchez.

Esta semana, Illa ha mostrado su respaldo al presidente, asegurando que la legislatura puede seguir adelante con el apoyo de los socios de investidura, tras las "contundentes" decisiones que, a su juicio, ha tomado Sánchez dentro del PSOE. En los últimos días, ambos han mantenido el contacto.

Por el momento, no se conocen los resultados de esta reunión, pero previsiblemente ambos abordarán la crisis abierta en el PSOE, que salpica además al partido en Navarra, donde ya ha dimitido el 'número dos', Ramón Alzórriz, por ocultar que su novia trabajaba en la empresa Servinabar, presuntamente implicada en el pago de mordidas.

El encuentro se produce al tiempo que se ha confirmado la imputación del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, por el Tribunal Supremo y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil esté practicando un registro en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Illa negó su impicación en el 'caso Koldo'

El presidente catalán, Salvador Illa, negó este miércoles su posible implicación en el caso Koldo: "Estoy completamente tranquilo, limpio y dispuesto a dar la cara cuando se me pida".

En la sesión de control al presidente catalán, en el pleno del Parlament, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, le ha preguntado por la aparición del nombre de Illa en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta trama de corrupción detrás del caso Koldo.

"No tengo nada que esconder, no tengo nada de lo que esconderme. He actuado siempre con corrección y limpieza", replicó Illa, visiblemente enojado con Fernández, a quien ha reprochado que, mientras los socialistas ya han "echado" a Santos Cerdán, hasta la semana pasada secretario de Organización del PSOE, en el PP apartaron a su expresidente Pablo Casado por denunciar un caso que afectaba a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.