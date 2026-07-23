"Él sabrá de eso": el dardo de Zapatero a Felipe González al hablar de las sociedades 'offshore'

José Luis Rodríguez Zapatero ha aprovechado su entrevista en La1 para dejar un recado contra Felipe González por unas declaraciones realizó el pasado mes de mayo sobre él y las sociedades offshore. González aseguró que no veía a Zapatero "capaz" de montar una ingeniería financiera.
Durante la conversación, Zapatero ha restado importancia al asunto, aunque no ha dejado pasar la oportunidad de responder con ironía al histórico dirigente socialista.
"Él sabrá de eso, yo no"
Al ser preguntado por las afirmaciones de Felipe González, Zapatero ha contestado con una frase directa e irónica: "Bueno, él sabrá de eso, quizá, ¿no?". A continuación, ha insistido en que desconoce por completo este tipo de estructuras societarias y ha defendido que nunca han formado parte de su actividad.
"En eso le doy la razón, nunca he pensado en 'offshore', nunca he mirado lo que es una 'offshore', y por tanto, efectivamente, no puedo hacer un 'offshore'", ha afirmado.
Bueno, él sabrá de eso, quizá, ¿no?
Las declaraciones de Felipe González
Las palabras de Zapatero llegan meses después de que Felipe González se pronunciara sobre las informaciones que vinculaban al expresidente con presuntas operaciones relacionadas con Venezuela.
En mayo, González aseguró que no creía que Zapatero tuviera los conocimientos necesarios para crear una estructura financiera de ese tipo.
"Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a saber lo que es una sociedad offshore... No lo veo", afirmó entonces.
No obstante, el expresidente añadió que sí veía posible que Zapatero se hubiera dejado influir por dirigentes venezolanos. "Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y Delcy, que le llaman 'principito'...", señaló entonces González.