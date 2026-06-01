Rufián pide expulsar al policía que agredió a una profesora: "Él y los chulos del sindicato"

El diputado Gabriel Rufián ha denunciado este lunes a través de su cuenta personal en la red social X la agresión que sufrió una profesora durante las concentraciones del pasado domingo en Valencia.

En varios videos se puede apreciar a esta profesora caminando por la calzada y cómo un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia ella y la empuja con violencia, provocando su caída contra el suelo.

Rufián ha sentenciado lo siguiente: "Empuja por la espalda, tira al suelo y le rompe la nariz a una señora jubilada de 68 años que estaba manifestando pacíficamente por una educación pública de calidad para todos". Por tanto, para el político, este policía "no necesita un expediente, necesita una expulsión", y no sólo él, también "los chulos del sindicato que le jalean", comentaba.

La Policía Nacional ya le ha abierto un expediente disciplinario

La Delegación del Gobierno en Valencia ha informado este lunes que la mujer agredida ha presentado una denuncia por los hechos, y la Policía Nacional ya ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ya adelantó este domingo en un mensaje en X que calificaba de "inaceptable" el vídeo en el que este policía nacional golpeaba por la espalda a una profesora, además de anunciar que se investigarían estos hechos para "depurar responsabilidades".

Los profesores valencianos afrontan a partir de este mismo lunes su cuarta semana de huelga sin acuerdos y con división sindical, coincidiendo estos días con la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).