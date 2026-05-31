Pilar Bernabé denuncia lo ocurrido tras el empujón de un policía a una manifestante en Valencia: "La imagen es inaceptable"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, denuncia los hechos que han ocurrido este domingo durante la manifestación por la educación pública en Valencia. Según se puede ver en unas imágenes que han visto la luz, un agente de la Policía Nacional empuja a una manifestante, que cae al suelo repentinamente.

"La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades", ha dicho en declaraciones en redes sociales. "Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia", asevera la representante del Ejecutivo central. "Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".

Según sostiene Europa Press, fuentes de la Delegación del Gobierno detallan que "la coordinación de la Policía Nacional con los sindicatos convocantes de las manifestaciones del profesorado valenciano ha sido ejemplar durante tres semanas" y lamentan que este hecho "pueda empañar todo el trabajo realizado", por lo que "se va a investigar".

Las citadas fuentes aseguran que la delegada "está en contacto permanente con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado y ha hablado con ellos ante los hechos acontecidos".

Rufián exige "explicaciones" a Interior

Por su parte, sindicatos docentes han denunciado públicamente la "brutal agresión" por parte de dicho agente. Los representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han expresado su apoyo a "la compañera que ha sido reprimida por la Policía Nacional" y lamentan "la carga innecesaria".

También se ha pronunciado al respecto el líder de ERC, Gabriel Rufián, quien ha exigido "explicaciones" al Ministerio del Interior y a la delegada del Gobierno tras lo ocurrido. "¿Así trata la policía a los docentes en lucha de Valencia?", ha dicho en redes sociales.