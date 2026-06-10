Rufián avisa a Sánchez que utilizar el "y tu más" implica reconocer el "y yo también"

Gabriel Rufián ha vuelto a dar un tirón de orejas al presidente del Gobierno. En esta ocasión, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso ha aconsejado a Pedro Sánchez que no responda con el "y tú más" a las acusaciones de corrupción, ya que, a su juicio, eso supone reconocer el "y yo también".

Rufián ha publicado este mensaje en la red social X tras el debate sostenido este martes en el Congreso de los Diputados entre Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Mientras Feijóo exigía la dimisión de Sánchez por las numerosas investigaciones judiciales abiertas a exdirigentes del PSOE, el presidente del Gobierno ha optado por echar en cara al PP sus propios escándalos de corrupción.

Al respecto, el diputado de Esquerra ha comentado lo siguiente: "el Gobierno debería entender (de una vez por todas) que el "y tú más" es "y yo también". No vale decir que el PP es peor y punto. La izquierda somos otra cosa".

Posteriormente, en los pasillos del Congreso, se le preguntó si cree que Sánchez conocía la labor que llevaba adelante Leire Díez, ante lo que ha respondido que "seguro", dando veracidad al contenido de la agenda de la exmilitante socialista.

El portavoz independentista ha resumido la situación de la siguiente manera: "al final, estamos frente a la cutrez de las cloacas o malas praxis, siendo generoso, del PSOE, y cierta profesionalidad en las cloacas o malas praxis del PP". Asimismo, ha insistido en que la línea roja que delimita su apoyo parlamentario a Sánchez sigue siendo la financiación ilegal.

Respecto a un posible adelanto electoral, el portavoz de Esquerra lo ha descartado, asegurando que lo que hay que hacer es "aprovechar el tiempo que queda" ante la "dramática" situación por la que atraviesa el país.

Finalmente, ha advertido a Sánchez que, aunque en España hay progresistas que quieren mantener al actual Ejecutivo, este sector "no quiere votar al PSOE, sobre todo ahora", insistiendo en la necesidad de crear un "espacio votable".