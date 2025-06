Rubén Amón, sobre el 'maquillaje' de Pedro Sánchez: "Hay que tomárselo en serio en la escenificación de 'clown' triste..."

El último informe de la UCO provocó un terremoto en el PSOE. El documento, al que tuvo acceso Onda Cero, certifica la implicación de Santos Cerdán en el 'caso Koldo' por sus conversaciones con Koldo y Ábalos en la presunta adjudicación ilegal de obra pública.

Santos Cerdán dimitió en la tarde de este jueves, noticia a la que siguió una rueda de prensa de Pedro Sánchez desde Ferraz para tratar de dar explicaciones acerca del escándalo que asedia cada vez más al PSOE, siendo Cerdán el número tres del partido y uno de sus hombres fuertes dentro de la organización.

De la comparecencia, llamó la atención la presencia y el tono de Sánchez. Una "puesta en escena", como define Rubén Amón en la tertulia de 'Más de uno', en la que cobra importancia el 'maquillaje' del presidente: "Es extraordinariamente importante el maquillaje, porque es el maquillaje de un actor. La puesta en escena era fundamental como el tono melifluo".

Además, Rubén Amón apunta al "repugnante cinismo" con el que Sánchez "se distanciaba de la corte que él mismo ha creado". "Hay que tomárselo muy en serio en la propia escenificación de 'clown' triste que quiere compungirnos", señala Amón.

El tertuliano sostiene que no se trata de "especulaciones", puesto que hay profesionales en el sector de la televisión que identifican la manera de "maquillar un rostro triste": "Para eso tenemos expertos en televisión que se dedican a ese trabajo y que saben identifica de qué manera se puede maquillar un rostro triste, serio y compungido, y esa voz está muy entrenada".

Sánchez pide "perdón" y dice que no debieron confiar en Cerdán

"Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán". Así comenzó la comparecencia de Pedro Sánchez, quien desveló que a lo largo de la tarde pidió la dimisión "con efecto inmediato" del secretario de Organización: "Por eso eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Porque el PSOE y yo, como secretario general, no debimos confiar en él"

Sánchez afirmó que "no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero con la corrupción", apunta. Pese a todo, descartó tajantemente la convocatoria de elecciones y no negó el hecho de volverse a presentar como cabeza lista.

A las preguntas de los periodistas, Sánchez desveló que sí que ha hablado con Santos Cerdán, quien le ha reiterado su inocencia. "Esto no va de una persona o de otra. Nosotros estamos aquí para defender un proyecto político, regenerador de la vida democrática y de avances sociales (...) Me ha dado sus explicaciones, yo le he escuchado, pero no me corresponde a mí juzgar el caso".

"No soy perfecto. Tengo muchos defectos, uno de ellos es creer en la limpieza de la política y en el poder transformador de la política. En ese sentido, decir que la respuesta será siempre contundente", continuó Sánchez.