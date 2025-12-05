Rubén Amón, sobre el caso Paco Salazar: "Los ministros varones tendrían que criticar con la misma elocuencia que ellas"

El caso Paco Salazar ha sacudido de nuevo al PSOE y ha puesto en duda la supuesta lucha feminista que enarbola este Gobierno. Para el periodista Rubén Amón, se observa una segregación de la causa feminista en este Gobierno a partir de este caso. "Parece que es solo una cuestión de mujeres", ha dicho en la tertulia de Más de uno.

El feminismo no es la causa de unas ministras heridas

Además, el tertuliano ha criticado la actitud de los ministros del Gobierno: "El feminismo no es la causa de unas ministras heridas por cómo se ha tapado un caso que los ministros varones tendrían que estar con la misma elocuencia y la misma rotundidad, criticando lo que está sucediendo, lo que se ha hecho y lo que se ha encubierto".

Ha asegurado que son las mujeres socialistas las que se expresan con más vehemencia en este asunto, en concreto las ministras. "Es como si en esa segregación se estuviera acreditando la connotación machista del propio sanchismo o de la forma en que se operaba en Moncloa, cumpliendo, encubriendo a este señor", ha expresado.

Amón ha defendido que la critica a este caso es algo que incumbe a toda la sociedad, no solo a las mujeres y por eso no entiende cómo el PSOE está gestionando, no ya desde su origen, sino actualmente, el caso.

Veo que María Jesús Montero, la ministra Redondo y Adriana Lastra acaparan el debate como si fuera una defensa sectaria y segregada

"Yo no veo a barones del PSOE exponiéndose. Veo que María Jesús Montero, la ministra Redondo y Adriana Lastra acaparan el debate como si fuera una defensa sectaria y segregada. La cuestión es nuclear para la sociedad. No es una cuestión específica de mujer, no son cosas de mujeres", ha defendido el periodista.