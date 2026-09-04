Robles asciende a Antonio Balas, que seguirá en la UCO como pidió el juez de la Audiencia Nacional

Nuevo movimiento del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. El teniente coronel Antonio Balas ha conseguido el ascenso al rango de coronel de la Guardia Civil, tal y como ha aparecido publicado en el Boletín Oficial de Defensa. Sin embargo, Balas seguirá al frente del departamento de anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en comisión de servicio, tal y como había solicitado el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

El ahora coronel seguirá liderando los principales casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez. El ascenso, que fue firmado el pasado 1 de septiembre por la ministra de Defensa Margarita Robles, debía suponer el abandono de su puesto a la espera de un nuevo destino.

Sin embargo, el jefe que lucha contra los delitos económicos de la UCO pidió y recibió una comisión de servicio para continuar en su plaza. La orden recoge que Balas seguirá en la UCO en "comisión de servicio, de carácter no indemnizable". "El cese en la comisión se producirá al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore el adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido", señala.

Balas, objetivo de las cloacas del PSOE

La figura de Antonio Balas ha estado en el centro de la atención después de que se conociera que era uno de los objetivos de las cloacas del PSOE. A partir de ahí, el coronel se colocó al frente del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DICEAN) de la UCO, encargado de los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, Balas ha dirigido las investigaciones que afectan al hermano y la mujer del jefe del Ejecutivo, así como la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas judiciales.

Asimismo, también ha estado al frente de las investigaciones al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por su presunta relación tanto en la causa sobre Díez como en la del 'caso Koldo' e indaga en el posible amaño de contratos públicos y en posibles irregularidades en las cuentas del PSOE.

Por ello, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' y la Fiscalía Anticorrupción pidieron al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el antes teniente coronel permaneciera entre los agentes investigadores de la causa, aunque fuera ascendido.