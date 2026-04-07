La risa de Ábalos ante las palabras de Jéssica por el piso de Plaza de España: "Le podría haber dicho muchas cosas más"

Durante el juicio del caso mascarillas, el fiscal ha leído un mensaje que Jéssica Rodríguez le había enviado al exministro cuando descubrió la situación irregular del piso que ocupaba en la Plaza de España de Madrid: "En esta mierda me has metido con el puto piso".

La respuesta de la testigo ha generado sonrisas: "Le podría haber dicho eso y muchas cosas más". En ese instante, las cámaras han captado a Ábalos riendo y buscando una mirada cómplice en Koldo García, quien se sienta junto a él en el banquillo de los acusados.

Un piso pagado por otros, pero siempre bajo el paraguas de Ábalos

Jéssica Rodríguez ha explicado ante el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que siempre creyó que era el propio Ábalos quien sufragaba la vivienda. "Daba igual quién lo pagase; para mí siempre era el señor Ábalos quien lo pagaba".

Ha admitido que sabía que el contrato de arrendamiento estaba firmado a nombre de Luis Alberto Escolano, socio del empresario Víctor de Aldama, y que algunas mensualidades llegaron de mano del propio Koldo García. "Yo no sabía quién estaba pagando el piso, si era Escolano o era Koldo o era el señor José Luis, pero siempre todo lo que yo he visto en la relación que he tenido con el señor Ábalos es que daba igual quién pagara las cosas porque era el señor Ábalos el que finalmente sufragaba todos los gastos".

También ha reconocido que fue ella quien eligió el piso, y que cuando fue a visitarlo encontró allí al propio Escolano. El fiscal le ha mostrado un mensaje de WhatsApp en el que Jéssica le decía al exministro que aquella sería su "casita de novios".

Cuatro meses de deuda y una llamada inesperada

La testigo ha relatado el momento en que descubrió que nadie estaba cumpliendo con el pago del alquiler. "Me llamaron de la inmobiliaria diciéndome que se debían cuatro meses y que me tenía que ir ese mismo día de la vivienda", ha explicado. Ha sonado un audio que ella misma envió a Koldo García, en el que le recriminaba que la estaban llamando "cada dos por tres" amenazando con dejarla en la calle si no se abonaban las mensualidades pendientes. Finalmente, consiguió negociar con los propietarios para que le dieran unos días antes de abandonar el inmueble.

Rodríguez ha especificado que comenzaron a verse en noviembre de 2018 y la relación llegó a su fin en 2019, después de las elecciones generales. "Ábalos no iba a divorciarse mientras fuese ministro. Después de las elecciones de 2019 fue el momento en que decidí no seguir en esa situación otros cuatro años".