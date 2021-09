El rey Juan Carlos I se enriqueció con comisiones internacionales, según la Fiscalía

La Fiscalía del Tribunal Supremo determina que Juan Carlos I reunió su fortuna mediante el cobro de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales". 'El Mundo' ha tenido acceso en exclusiva a la comisión rogatoria librada por el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas, en la que por primera vez el Ministerio Público se pronuncia sobre el origen del capital que el rey emérito ha ocultado durante las últimas décadas en paraísos fiscales.

La investigación, liderada por Juan Ignacio Campos junto con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y un equipo de fiscales del Supremo. Campos asegura que dispone de indicios de que los fondos que se investigan tienen una procedencia ilícita. Por ello, advierte de la posible comisión de al menos cuatro delitos: "Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias".

La comisión rogatoria

El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos ha llevado a cabo un procedimiento junto a las autoridades suizas para avanzar en la investigación. Este procedimiento se conoce como comisión rogatoria y es una solicitud de auxilio judicial que se realiza entre las autoridades extranjeras para obtener pruebas en otro país. Este escrito al que ha tenido acceso el diario 'El Mundo' en exclusiva, supone un salto muy importante en la investigación.

Lo más relevante de esta comisión rogatoria enviada por la fiscalía del Supremo a Suiza, es que lo presenta directamente como un "comisionista internacional". El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo afirma que el origen de la fortuna que don Juan Carlos que ha mantenido oculta durante las últimas décadas y que en parte ha sido objeto de regularización, procede dice el Teniente Fiscal textualmente "del cobro de comisiones por la intermediación en negocios internacionales".

Lo que sorprende, pues la Fiscalía no se había pronunciado hasta el momento en esos temimos tan explícitos en referencia al rey Juan Carlos y había extremado las precauciones a la hora de aventurar la procedencia del dinero, que por otra parte, Juan Carlos sostiene su origen lícito.

El papel de Álvaro de Orleans en la investigación

El pasado 24 de febrero el fiscal Campos se dirigió a la Oficina Federal de la Justicia de Suiza para solicitar información sobre todas las cuentas en el país de la Fundación Zagatka, una entidad propiedad de Álvaro de Orleans, primo del emérito.

La Fiscalía otorga a Orleans un papel relevante ya que la Fundación Zagatka con cuentas en Suiza ha costeado todo tipo de gastos personales del rey emérito durante los últimos años, una serie de gastos que no fueron declarados, por ser dinero oculto en Suiza bajo el control de Álvaro de Orleans. Ahora se investiga si el primo del rey es simplemente un familiar que ha decidido ayudar económicamente a Don Juan Carlos o si por el contrario la Fundación Zagatka es una plataforma para blanquear dinero de origen lícito de Don Juan Carlos y por lo tanto Álvaro de Orleans es un testaferro del Rey Juan Carlos.

La situación procesal en la que se encuentra actualmente el rey emérito Juan Carlos

Son tres las investigaciones que actualmente tiene abiertas el Rey Juan Carlos I por parte de la Fiscalía General del Tribunal Supremo así como una inspección paralela por parte de la Agencia Tributaria para determinar si las regularizaciones voluntarias que ha hecho el Rey, con las que evitaría la comisión de delitos fiscales son completas y veraces.

El supuesto cobro de comisiones en las obras del Ave a La Meca

Los "regalos" del financiero mexicano Allen Sanginés-Krause y de la Fundación Zagatka

y de la La aparición de una nueva fortuna oculta en Suiza radicada en un 'trust' cuyo beneficiario es Juan Carlos I, que se nutre desde las Islas del Canal de la Mancha

La Fiscalía está intentando ahora averiguar el origen del dinero ocultado a Hacienda y por ello 'El Mundo' pide hoy una rigurosa investigación.

La Fiscalía ve difícil querellarse contra Juan Carlos I

La Fiscalía por el momento, no contempla interponer una querella contra el rey por dos cuestiones: la primera, el periodo en el que la figura de Don Juan Carlos era inviolable y la segunda, por el dictamen definitivo de la Agencia Tributaria en lo que respecta a las regularizaciones voluntarias, si Hacienda considera que tiene dinero no declarado, esas regularizaciones voluntarias no valdrían y la única vía de escape sería la imposición de una querella por delito fiscal contra Don Juan Carlos.

Recordamos que los últimos años del reinado de Juan Carlos estuvieron marcados por escándalos como el de su yerno, Iñaki Urdangarin, que acabó en la cárcel, o las informaciones sobre Corinna Larsen.

Desde hace más de un año reside fuera de España, en Abu Dabi, empujado por todo lo publicado a cerca de sus negocios opacos, el deterioro que provoca en la imagen de la corona y la presión del Gobierno.