Las reválidas serán las protagonistas de la reunión entre Méndez de Vigo y los consejeros territoriales

Se trata de la primera reunión sectorial del ministro con todos los responsables autonómicos de Educación en 2016. La última fue el pasado 13 de agosto y en ella se discutió sobre el proyecto de real decreto por el que se regulan las pruebas de la evaluación de 6º de Primaria, que finalmente el Gobierno aprobó tres meses después.

Sin embargo, la polémica sobre estas pruebas de Primaria se mantenido y ha aumentado conforme avanzaba el curso escolar. Las ocho comunidades gobernadas por el PSOE exigieron a mediados de abril al ministro una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial antes de que terminara el mes para hablar sobre esta 'reválida', a la que se oponen, y que la LOMCE establece su aplicación antes de finalizar el curso.

Finalmente, y tras no ser convocadas por Méndez de Vigo antes de la fecha solicitada, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana han consensuado un sistema de "evaluación individualizada" de los alumnos por sus propios maestros y no por personal externo al centro como marca la ley. No obstante, ninguna de estas comunidades ha comunicado todavía cuándo va a ponerla en marcha.

En una reunión bilateral con Méndez de Vigo, la consellera de Cataluña, Meritxell Ruiz, comunicó su intención de continuar aplicando su sistema de evaluación eterna a los alumnos de sexto como venían haciendo desde hace años y lo aplicó la semana pasada, el 4 y 5 de mayo. Navarra y Canarias anunciaron que aplicarían sus propias pruebas aunque sin fecha y País Vasco anunció que no haría ninguna evaluación este curso.

Las cuatro comunidades gobernadas por el PP --Madrid, Castilla y León, La Rioja y Galicia-- junto con Ceuta y Melilla, que gestiona el Ministerio de Educación, van a realizar las evaluaciones con arreglo al decreto aprobado por el Gobierno el 20 de noviembre de 2015. Todas ellas llegarán a la Sectorial de Educación con las pruebas de 6º de Primaria realizadas, pues han comenzado este miércoles 11 de mayo y continuarán el jueves, salvo Galicia que empleará un día más, hasta el viernes 13.

Desde el Ministerio de Educación señalan en un comunicado que la intención del ministro es tratar con los consejeros en la Conferencia Sectorial de Educación el proyecto de real decreto por el que se regulan los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas para el curso 2016-2017, que según han adelantado, "no variarán" respecto a la convocatoria anterior.

También se espera la aprobación de los criterios de reparto de los planes de Cooperación Territorial que el ministerio transfiere a las comunidades autónomas, como el de ayudas para la compra de libros de texto, entre otros.

El ministro también presentará ante la Conferencia Sectorial el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el que establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo y que regula la admisión del alumnado a los centros docentes en los ciclos formativos de Grado Medio y Superior, estableciendo una reserva de plazas en función de las titulaciones y vías de acceso en el caso de concurrencia competitiva.

También el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato como marca la LOMCE. Ambas serán condición imprescindible para obtener el título de la etapa y la de Bachillerato sustituirá el año que viene a la actual Selectividad. El borrador de dicha orden ministerial para el curso 2016-2017 también se debatirá en la reunión del viernes.