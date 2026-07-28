La reflexión de Pedro Sánchez sobre los procesos judiciales contra su familia: "No son mi mujer y mi hermano, son Begoña Gómez y David Sánchez"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho su tradicional comparecencia veraniega para hacer balance del curso político en la que ha presumido de sus políticas sociales, de datos económicos y de su gestión al frente del Ejecutivo con el que asegura que terminará la legislatura en 2027.

En una comparecencia marcada por los graves incendios que están afectando a España y que han provocado la declaración de emergencia nacional, Sánchez ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado para hacer frente a dicha emergencia y, tras repasar los que considera sus logros durante el último año, ha respondido a las preguntas de los periodistas que han versado desde la polarización hasta los presupuestos pasando por su valoración del caso Zapatero.

Los periodistas también le han pedido valoración sobre la sentencia del caso de su hermano, David Sánchez, quien ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación de empleo público por el delito de prevaricación administrativa.

En este punto, el presidente del Gobierno ha querido reflexionar sobre cómo al referirse a David Sánchez como su hermano o a Begoña Gómez como su mujer se les deshumaniza despojándoles de su personalidad y de su trayectoria, "son dos personas que se han dedicado a trabajar y formarse", ha incidido Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha repasado en primer lugar el currículum de su hermano, destacado su formación y su amplio conocimiento de idiomas para después añadir "no es mi hermano, es fundamentalmente David Sánchez". Respalda el presidente que en un sistema garantista su hermano "tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta" y "esperemos que otras instancias le den la razón como yo le defiendo también", ha señalado.

No es mi mujer, es Begoña Gómez

En cuanto a Begoña Gómez, ha resaltado que cuando ambos se conocieron tenían 30 años y que ella renunció a su empresa cuando él llegó a la presidencia del Gobierno para evitar cualquier tipo de problema que pudiera surgir. "Era una profesional antes de que yo la conociera y antes de ser secretario general del PSOE ya colaboraba con la Complutente", ha recordado.

"No es mi mujer, es Begoña Gómez", ha incidido para después apuntar que "con este tipo de estrategias se deshumaniza a las personas" y lanzar una pregunta al aire: "¿la pareja de un presidente del gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional?".