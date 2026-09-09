La reacción de Rubén Amón al listado de periodistas de Interior: "Es una trasgresión de libertades y de derechos constitucionales"

Son muchos los periodistas que aparecen en el informe del Ministerio del Interior publicado por El Confidencial. En total, 280 periodistas aparecen reflejados en el dosier junto a una breve descripción donde se hace apunte de la adscripción política de cada uno de ellos.

Dentro de esa larga lista, una de las figuras que aparecen es la de Rubén Amón, quien no ha dudado en criticar al ministro Fernando Grande-Marlaska por el documento. Durante la tertulia en Más de Uno, el periodista ha criticado la acción del ministerio tildándolo de "chapuza".

Tal y como subraya Amón, más allá de las posibles frivolidades que se pueden realizar sobre el tema, lo verdaderamente preocupante es lo que implica la iniciativa y el ministerio del que proviene.

"Esta no es la rabieta de una profesión ante el acoso de un ministerio, es una trasgresión de libertades y de derechos constitucionales", ha destacado el periodista tras los argumentos de Marlaska sobre el informe.

Esta no es la rabieta de una profesión ante el acoso de un ministerio, es una trasgresión de libertades y de derechos constitucionales

Tras calificar la situación, Amón ha asegurado que la gravedad del informe debería suponer la dimisión del ministro del ramo. "Es de tantísima gravedad que Fernando Grande-Marlaska debería dimitir también por esto", ha concluido.

Marlaska se disculpa

Tras las numerosas críticas, Marlaska ha presentado sus disculpas durante la sesión plenaria del Congreso de este miércoles. El ministro ha pedido perdón asegurando que no se trata de una "lista negra".

"No va con nosotros ninguna lista negra. No conozco lista negra donde se incorpore al conjunto de personas relacionadas directa o indirectamente con lo que es el trabajo en Interior", ha destacado tras ser interpelado por el diputado del Partido Popular, Miguel Tellado.

Desde Interior han defendido que el documento, que data de 2024, "es tan solo un dosier de trabajo", por lo que no tiene mayores implicaciones. Según señalan, su finalidad era meramente "consultiva", y han negado que tuviera como objetivo establecer cualquier tipo de censura o restricción sobre el trabajo de los periodistas o los medios para los que trabajan.

Sánchez califica de "poco apropiado" el informe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado de "muy poco afortunado" el listado de periodistas elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, el cual "desconocía", según ha asegurado, y ha mostrado su "respeto" a la "autonomía e independencia" de los medios de comunicación.

Así lo ha expresado durante una entrevista en TVE, donde ha mostrado su molestia ante una situación que "sí hace la oposición cuando tiene ocasión". Según ha explicado el presidente, desconocía la existencia de dicho dosier y ha puntualizado que se trataba de un "documento interno de trabajo".