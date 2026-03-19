REDES SOCIALES

La reacción de Óscar Puente a las palabras de Ayuso sobre su pareja: "Viene a reconocer que es muy corrupto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid sale en defensa de su pareja en una entrevista y se victimiza afirmando que intentan "judicializar a todo mi entorno".

R.G.

Madrid |

Óscar Puente en el Congreso de los Diputados
Óscar Puente en el Congreso de los Diputados | Europa Press

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado este jueves una nueva reacción en redes sociales sobre las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre su pareja, el empresario Alberto González Amador.

"Viene a reconocer que es muy corrupto, pero no socialista", dice Puente a unas declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho en una entrevista en OKDiario.

Ayuso señala "lo han intentado todo" para ir a por ella atacando a su entorno. "Lo que intentan es judicializar a todo mi entorno para amedrentarnos y quitarme las ganas, pero cuanto más lo intentan peor lo llevan", asegura.

Sale en defensa de su pareja

En la entrevista, Ayuso sale en defensa de González Amador, investigado por dos delitos fiscales contra la Hacienda Pública a través de los cuáles habría defraudado unos 350.000 euros, y afirma que "nunca ha venido a la Comunidad de Madrid a hacer negocios".

"Yo no podría tener una relación con ninguna de las cientos de miles de empresas con las que contrata la Comunidad de Madrid, ni los cientos de proveedores que a su vez tiene cada una de ellas, ni con cualquier empresa que por un motivo o por otro reciba una ayuda, una subvención o tenga algo que ver con la Comunidad de Madrid", explica.

Ayuso termina afirmando también que, por ese razonamiento, "no podría salir con nadie más que con un socialista". "Entonces se me permitiría cualquier cosa", sentencia.

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