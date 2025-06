Quién es Santos Cerdán, el segundo secretario de Organización del PSOE implicado en el 'caso Koldo'

Ferraz vuelve a vivir momentos convulsos por el 'caso Koldo'. Las últimas noticias implican de lleno a Santos Cerdán, al existir una grabación del propio Koldo García con el número tres del PSOE en el que abordan supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública.

Como informa el diario El Mundo, se trata de un informe de la UCO que permanece en secreto de sumario, pero del que se ha filtrado este detalle con grabaciones de Koldo que ponen en una posición muy delicada al secretario de Organización socialista.

Tras conocer la noticia, desde el PSOE niegan que Santos Cerdán haya participado y "mucho menos influido" en adjudicaciones de obra pública, además de que "jamás ha cobrado una comisión por ello". Los socialistas aseguran que, cuando se conozca la totalidad del informe, Cerdán dará todas las explicaciones para que "de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona".

En los pasillos del Congreso, donde este miércoles tuvo lugar la sesión de control al Gobierno, el propio Cerdán afirmó que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal y que no tiene miedo: "No tengo ningún miedo, no tengo nada de lo que defenderme, no sé lo que puede haber".

Quién es Santos Cerdán, el segundo secretario de Organización tras Ábalos

La historia de Santos Cerdán con el PSOE viene de lejos. Concretamente, de 1999, año en el que se afilió al partido. Sus primeros pasos le llevaron a ser miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de Navarra desde 2004 para después ser secretario de Organización de la Ejecutiva Regional en 2012. Posteriormente, en 2017, fue elegido secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE.

Antes, también fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Milagro (1999-2003), concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista de 2007 a 2015 y presidente de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera Alta en 2000.

El ahora número tres del PSOE fue nombrado secretario de Organización desde julio de 2021, fecha en la que sucedió a José Luis Ábalos, quien dejó dicho cargo.

Cerdán tuvo un papel relevante en el 'caso Mediador', ya que fue el que se reunió con 'Tito Berni' para exigirle explicaciones y solicitara que firmase su acta de renuncia. También fue el encargado de llevar las negociaciones con Carles Puigdemont para llegar a un acuerdo favorable con Junts para la investidura de Pedro Sánchez.